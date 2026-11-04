Gemütliche Wanderstrecken, kleine Kletterpartien, Überquerungen der Nister und ein Abstecher in den Westerwälder Untergrund: All dies wurde beim Globetrotter-Wandertag rund um das Kloster Marienstatt geboten.
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Wie attraktiv die vielen Wanderwege durch den Westerwald sind – ganz gleich, ob sie nun von den Touristikern, den Kommunen oder dem Westerwald-Verein konzipiert und markiert wurden sowie auch betreut werden – bestätigten jetzt die Wanderbloggerin und Buchautorin Fräulein Draußen, mit richtigem Namen Kathrin Heckmann, und Jarle Sänger, Redaktion des Wandermagazins, bei einer Tour durch den Westerwald.