Schönster Wanderweg 2026 Fräulein Draußen geht im Westerwald in den Untergrund Markus Müller 04.11.2026, 18:00 Uhr

i Kathrin Heckmann alias Fräulein Draußen und Jarle Sänger sowie auch ein leibhaftiger Druide wanderten mit vielen Wanderfreunden beim Globetrotter-Wandertag nicht nur auf dem Druidensteig durch den Westerwald. Markus Müller

Gemütliche Wanderstrecken, kleine Kletterpartien, Überquerungen der Nister und ein Abstecher in den Westerwälder Untergrund: All dies wurde beim Globetrotter-Wandertag rund um das Kloster Marienstatt geboten.

Wie attraktiv die vielen Wanderwege durch den Westerwald sind – ganz gleich, ob sie nun von den Touristikern, den Kommunen oder dem Westerwald-Verein konzipiert und markiert wurden sowie auch betreut werden – bestätigten jetzt die Wanderbloggerin und Buchautorin Fräulein Draußen, mit richtigem Namen Kathrin Heckmann, und Jarle Sänger, Redaktion des Wandermagazins, bei einer Tour durch den Westerwald.







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