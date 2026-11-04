Schönster Wanderweg 2026
Fräulein Draußen geht im Westerwald in den Untergrund
Kathrin Heckmann alias Fräulein Draußen und Jarle Sänger sowie auch ein leibhaftiger Druide wanderten mit vielen Wanderfreunden
Kathrin Heckmann alias Fräulein Draußen und Jarle Sänger sowie auch ein leibhaftiger Druide wanderten mit vielen Wanderfreunden beim Globetrotter-Wandertag nicht nur auf dem Druidensteig durch den Westerwald.
Markus Müller

Gemütliche Wanderstrecken, kleine Kletterpartien, Überquerungen der Nister und ein Abstecher in den Westerwälder Untergrund: All dies wurde beim Globetrotter-Wandertag rund um das Kloster Marienstatt geboten.

Lesezeit 2 Minuten
Wie attraktiv die vielen Wanderwege durch den Westerwald sind – ganz gleich, ob sie nun von den Touristikern, den Kommunen oder dem Westerwald-Verein konzipiert und markiert wurden sowie auch betreut werden – bestätigten jetzt die Wanderbloggerin und Buchautorin Fräulein Draußen, mit richtigem Namen Kathrin Heckmann, und Jarle Sänger, Redaktion des Wandermagazins, bei einer Tour durch den Westerwald.
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