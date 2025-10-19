Im eigenen Auto und mit eigenem Werkzeug zum Arbeitsplatz im Wald: Für die Forstwirte in Bad Marienberg gehört dieser Umstand bald der Vergangenheit an. Der Stadtrat hat das Für und Wider dieser Neuregelung erörtert.
Bislang war es üblich, dass Forstmitarbeiter ihre eigenen Motorsägen zum Dienst mitgebracht und dafür eine Entschädigung erhalten haben. Doch damit ist jetzt Schluss: Die Tarifparteien in Rheinland-Pfalz hätten sich darauf verständigt, dass die Arbeitgeber künftig die Arbeitsgeräte stellen, erläuterte Bad Marienbergs Revierförster Jochen Panthel jüngst dem Stadtrat.