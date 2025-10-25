Was in Bad Marienberg im Oberwesterwald erst mal nur ein Ratsbeschluss ist, ist im Bereich des Forstrevieres Eisenbach im Unterwesterwald seit vielen Jahren Realität: Dort sind die Forstwirte mit einem reviereigenen Klein-Lkw unterwegs.
Lesezeit 3 Minuten
Bislang ist es meist üblich, dass Forstwirte ihre eigenen Motorsägen zum Dienst mitbringen und dafür eine Entschädigung erhalten. Doch damit soll jetzt Schluss sein: Die Tarifparteien in Rheinland-Pfalz hätten sich darauf verständigt, dass die Arbeitgeber künftig die Arbeitsgeräte stellen, hatte der Bad Marienberger Revierförster Jochen Panthel jüngst dem Stadtrat erläutert (wir berichteten).