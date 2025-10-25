Arbeiten im (Wester-)Wald Forstwirte im Revier Eisenbach haben längst Dienstauto 25.10.2025, 10:00 Uhr

i Die beiden Forstwirte Philipp Frink (links) aus Nentershausen und Justin Mahr aus Heiligenroth präsentieren vor dem Fahrzeug des Forstrevieres Eisenbach Motorsäge und Betriebsstoffe, die ihnen selbst gehören beziehungsweise die sie selbst beschaffen müssen. Markus Müller

Was in Bad Marienberg im Oberwesterwald erst mal nur ein Ratsbeschluss ist, ist im Bereich des Forstrevieres Eisenbach im Unterwesterwald seit vielen Jahren Realität: Dort sind die Forstwirte mit einem reviereigenen Klein-Lkw unterwegs.

Bislang ist es meist üblich, dass Forstwirte ihre eigenen Motorsägen zum Dienst mitbringen und dafür eine Entschädigung erhalten. Doch damit soll jetzt Schluss sein: Die Tarifparteien in Rheinland-Pfalz hätten sich darauf verständigt, dass die Arbeitgeber künftig die Arbeitsgeräte stellen, hatte der Bad Marienberger Revierförster Jochen Panthel jüngst dem Stadtrat erläutert (wir berichteten).







