Wer schon immer einmal wissen wollte, wie Kriminaltechniker des LKA an Tatorten arbeiten, kann dies nun mit dem Spiel „Forensics: Crime Scene Detective“ nachempfinden. Das in Niederelbert entwickelte Videospiel ist ab sofort im Handel erhältlich.
Lesezeit 2 Minuten
Forensiker übernehmen eine wichtige Aufgabe bei der Kriminalitätsbekämpfung. Sie sichern Spuren an Tatorten, dokumentieren Beweise und werten ihre Funde im Labor aus, um Täter zu überführen und Unschuldige zu entlasten. In der Realität wird diese Arbeit von Experten des Landeskriminalamts (LKA) erledigt.