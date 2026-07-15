Spuren sichern wie das LKA Forensik-Simulator aus Niederelbert ist jetzt im Handel Thorsten Ferdinand 15.07.2026, 08:00 Uhr

i Jens Wiechering aus Niederelbert ist Geschäftsführer der Firma Binary Impact, die das Spiel „Forensics: Crime Scene Detective“ entwickelt hat. Thorsten Ferdinand

Wer schon immer einmal wissen wollte, wie Kriminaltechniker des LKA an Tatorten arbeiten, kann dies nun mit dem Spiel „Forensics: Crime Scene Detective“ nachempfinden. Das in Niederelbert entwickelte Videospiel ist ab sofort im Handel erhältlich.

Forensiker übernehmen eine wichtige Aufgabe bei der Kriminalitätsbekämpfung. Sie sichern Spuren an Tatorten, dokumentieren Beweise und werten ihre Funde im Labor aus, um Täter zu überführen und Unschuldige zu entlasten. In der Realität wird diese Arbeit von Experten des Landeskriminalamts (LKA) erledigt.







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