Ein Montabaurer Start-up hat die Bestellwelt im südlichen Westerwald erobert und wird für Gäste wie Gastronomen zum Erfolgsrezept. Wie Foodi vom Geheimtipp zur regionalen Lieblingsapp wurde, erfahren Sie hier.
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Das Online-Bestellportal „Foodi“, ein Montabaurer Dienstleister, ist bei den Zeitgenossen, die neben dem Besuch in einem Restaurant die Bestellung kulinarischer Köstlichkeiten online favorisieren, im übertragenen Sinn des Wortes in aller Munde. Dafür sprechen mehr als 60 teilnehmende Lieferdienste und Restaurants und rund fünf Millionen Euro vermittelter Umsatz pro Jahr.