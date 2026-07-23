Lieblingsapp in der Region
Foodi: Die Erfolgsstory eines lokalen Bestellportals
Zu den aktuellen „Top-Fünf-Restaurantkunden“ beim Online-Dienstleister Foodi gehört das Restaurant Rhodos-Grill in Wirges, das v
Zu den aktuellen „Top-Fünf-Restaurantkunden“ beim Online-Dienstleister Foodi gehört das Restaurant Rhodos-Grill in Wirges, das von der Familie Basbüyük betrieben wird. Devrim Basbüyük (links) und von seinem Bruder Deniz sind jetzt am Ruder.
Hans-Peter Metternich

Ein Montabaurer Start-up hat die Bestellwelt im südlichen Westerwald erobert und wird für Gäste wie Gastronomen zum Erfolgsrezept. Wie Foodi vom Geheimtipp zur regionalen Lieblingsapp wurde, erfahren Sie hier.

Lesezeit 2 Minuten
Das Online-Bestellportal „Foodi“, ein Montabaurer Dienstleister, ist bei den Zeitgenossen, die neben dem Besuch in einem Restaurant die Bestellung kulinarischer Köstlichkeiten online favorisieren, im übertragenen Sinn des Wortes in aller Munde. Dafür sprechen mehr als 60 teilnehmende Lieferdienste und Restaurants und rund fünf Millionen Euro vermittelter Umsatz pro Jahr.
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