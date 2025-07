Der Moment, als die Moderatorin den goldenen Umschlag langsam geöffnet und – um weiter Spannung aufzubauen – die Nennung des Siegernamens hinausgezögert habe, habe sie ein wenig an die Oscar-Verleihungen erinnert, erzählt Monika Runkel lachend. Die Leiterin des Forstamtes Hachenburg und Waldbildungszentrums Rheinland-Pfalz wurde vor wenigen Tagen in Berlin als Försterin des Jahres mit dem Deutschen Waldpreis ausgezeichnet. Dieser wird vom Deutschen Landwirtschaftsverlag in verschiedenen Kategorien ausgelobt.

Während sie mit ihrem Mann per Bahn Richtung Hauptstadt gereist sei, habe sie sich überlegt, wie die Preisverleihung wohl ablaufe, berichtet Runkel im Gespräch mit unserer Zeitung. Dass sie als strahlende Gewinnerin wieder nach Hause zurückkehren werde, habe sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht gewusst, ja nicht einmal geahnt. Für den Wettbewerb sei sie von einer sehr kompetenten und liebenswerten Person aus ihrem beruflichen Umfeld vorgeschlagen worden, berichtet Runkel. Zunächst habe sie das Bewerbungsverfahren aus zeitlichen Gründen gar nicht durchlaufen wollen. Da ihr die Person, die ihren Namen in den Ring geworfen habe, aber sehr am Herzen liege, habe sie sich doch zur Teilnahme entschlossen und diesen Weg als Chance gesehen, ihre Anliegen rund um das Thema Wald einem größeren Kreis öffentlich vorzustellen.

„Wenn’s dem Wald schlecht geht, geht’s allen schlecht. Entweder gewinnen wir gemeinsam, oder wir gehen gemeinsam unter. Bildung ist der Schlüssel, um diesen Zusammenhang zu verstehen.“

Monika Runkel, Försterin des Jahres

Zum Bewerbungsprozedere gehörte unter anderem eine Videoaufnahme während einer Exkursion in den Wald. Das Video sei auch am Abend der Preisverleihung im Kaisersaal der Deutschen Parlamentarischen Gesellschaft gezeigt worden, so Runkel. Als dann ihr Name als Gewinner verkündet wurde, habe das Publikum begeistert applaudiert. Die Försterin des Jahres vermutet, dass die Gäste von ihrer Botschaft in dem Video überzeugt waren. „Schließlich kannten die meisten mich persönlich ja gar nicht.“

In dem Video beschreibt die Hachenburgerin, was sie bei ihrer Arbeit antreibt. Holz, so sagt sie, sei der klimafreundlichste Rohstoff im Klimawandel. Deshalb sei es Aufgabe der jetzigen Generation, dafür zu sorgen, dass dieser Rohstoff auch künftig noch zur Verfügung stehe. Monika Runkel begeistert sich für Wald und Menschen und bezeichnet das Zusammenspiel zwischen beiden als „wahnsinnig wichtig“. Oder anders ausgedrückt: Der Mensch sei der Erfolgsfaktor für die großen Anpassungen, die in Zeiten des Klimawandels im Wald erforderlich seien.

„Es ist unsere Generationenaufgabe, unseren Kindern und Kindeskindern ein intaktes Ökosystem zu hinterlassen, das ihnen gute Perspektiven bietet.“

Monika Runkel

Die ökologische Wiederbewaldung auf den riesigen Schadflächen, die der Borkenkäfer als Folge von langer Trockenheit im Westerwald hinterlassen hat, ist aus ihrer Sicht aktuell das bedeutendste Projekt. Es gehe darum, die entsprechenden Maßnahmen zu zeigen, Demonstrationsparcours anzulegen und die Erkenntnisse in die Bildungsarbeit der Forstleute zu integrieren. Doch Runkel betont auch: Ohne die Jägerschaft sei das Ziel der Wiederbewaldung nicht zu schaffen.

i Die neue Försterin des Jahres, Monika Runkel (Bildmitte) wurde von Vertretern des Deutschen Landwirtschaftsverlags (der den Preis auslobt) und den Sponsoren des Preises beglückwünscht. Julia Merkel Photographie

Voraussetzung dafür, dass überhaupt wieder junges Grün auf den zerstörten Waldflächen wachsen kann, sei der Wasserrückhalt, erklärt die frisch gekürte Försterin des Jahres mit Nachdruck – und benennt damit neben der ökologischen Wiederbewaldung und der Bildungsarbeit ihr drittes Herzensanliegen. Da es nur gemeinschaftlich gelingen könne, stabile Wälder für die Zukunft aufzubauen, habe sie den Preis stellvertretend für ihre Mitbewerber, für all die Förster, die bei der Waldbewirtschaftung so denken wie sie, sowie für ihr gesamtes Team in Hachenburg entgegengenommen.

„Mit dem Preis möchte ich andere, die ähnlich denken wie ich, motivieren und dazu ermutigen, ihre Gedanken öffentlich zu sagen. Wir sind nicht allein.“

Monika Runkel, Leiterin Forstamt Hachenburg/Waldbildungszentrum Rheinland-Pfalz

Bei der künftigen Waldentwicklung säßen alle, die mit Forst zu tun haben, in einem Boot – vom Waldbesitzer bis zum Lohnunternehmer. „Wenn wir auch in 50 Jahren noch Holz ernten möchten, müssen wir unsere Wälder anders behandeln“, so Runkels Appell. Als amtierende Försterin des Jahres werde sie die ihr entgegengebrachte Aufmerksamkeit nutzen, über all die relevanten Themen zu reden – etwa bei Vorträgen, zu denen sie eingeladen werde. „Genau dafür ist der Preis so wichtig. Er würdigt unsere bisherigen Mühen und gibt meinem Team und mir Kraft, unseren Weg weiterzugehen.“

Preisgeld soll gespendet werden

Die Auszeichnung Försterin des Jahres des Deutschen Landwirtschaftsverlags ist mit einem Preisgeld in Höhe von 1000 Euro dotiert. Monika Runkel, der Bildung besonders am Herzen liegt, möchte das Geld gerne für einen themennahen Zweck spenden – für welchen genau, steht noch nicht fest. Die Auszeichnung selbst ist für Runkel Freude genug: „So etwas erlebt man nur einmal im Leben. Es war eine wunderbare Veranstaltung in Berlin, die Gelegenheit für viele tolle Gespräche mit interessanten Menschen bot.“ Das Bewerbungsvideo von Monika Runkel sowie weitere Infos zur Preisverleihung findet man im Internet unter: www.deutscher-waldpreis.de/monika-runkel