Wasser und Wald bedingen einander. Um diesen Zusammenhang geht es am Freitag bei einer Veranstaltung in Hachenburg, bei der auch eine Auszeichnung auf dem Programm steht.

Unter dem Motto „Wissen vernetzen, Zukunft gestalten“ lädt das Forum Wald und Gesellschaft am Freitag, 12. September, zu einer Infoveranstaltung zum Thema „Wald und Wasser“ nach Hachenburg ein. Die Veranstaltung ist ausgebucht, doch wir haben vorab mit Monika Runkel (Leiterin des Waldbildungszentrums RLP/Forstamt Hachenburg), die kürzlich als Försterin des Jahres ausgezeichnet wurde, gesprochen.

Welches Ziel verfolgen Sie mit dem Hachenburger Waldforum?

Wir wollen waldbezogene Bildung für alle Interessierten anbieten und wählen dazu Formate, die den Austausch und die Kommunikation fördern. Der erweiterte Bildungsauftrag auch für Nichtfachleute geht auf den Koalitionsvertrag des Landes (Zukunftsvertrag Rheinland-Pfalz 2021-2026) zurück. Die Botschaft ist, dass wir die komplexen Herausforderungen des Klimawandels nur als Gesellschaft bewältigen können; jeder kann und muss einen Beitrag leisten.

Im Rahmen des Waldforums wird erstmals die Auszeichnung „Hachenburger Kaulquappe 2025“ verliehen. Wofür wird dieser Preis ausgelobt?

Kein Wasser ohne Wald und kein Wald ohne Wasser. Für die Ernährung unserer Wälder und für unsere Daseinsvorsorge müssen wir den gesunden Wasserhaushalt des Waldes wieder herstellen. Nur ein intaktes Ökosystem liefert Trinkwasser in Menge und Qualität und kann Hochwasservorsorge beitragen. Stichwort: Generationenverantwortung!

Die „Hachenburger Kaulquappe“ steht als Symbol für das Thema „Wald und Wasser“ und zeichnet Menschen aus, die sich hier besonders engagieren: waldbesitzende Gemeinden, bürgerschaftliches Engagement, Ehrenamt, Forstunternehmer und natürlich die Forstverwaltung. „Was einer nicht schafft, schaffen viele“ ist das passende Raiffeisen-Zitat dazu. Die Hachenburger Kaulquappe habe ich dazu erfunden. Sie ist aus Westerwälder Eiche von dem Kollegen Sebastian Hammer (Sockel) und aus Westerwälder Ton von einer Limburger Keramikerin gefertigt: Man könnte also sagen Himmel und Erde.