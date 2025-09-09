Die angekündigte Wiedereröffnung des Wildparks in Gackenbach wird von vielen Menschen in der Region bereits sehnsüchtig erwartet. Nun stellt die neue Betreibergesellschaft bereits erste Weichen, damit die Einrichtung langfristig eine Zukunft hat.

Seit anderthalb Jahren ist der Wildpark in Gackenbach geschlossen. Am Freitag, 3. Oktober, endet diese Durststrecke. Dank einer neuen Betreibergesellschaft kann die beliebte Einrichtung im Buchfinkenland ihre Tore wieder öffnen. Das ist auch den ehrenamtlichen Helfern zu verdanken, die unter anderem bei einem Arbeitseinsatz im August mitangepackt haben, um das Gelände und die Gebäude in Form zu bringen.

Damit der Park dauerhaft eine Zukunft hat, wird es auch künftig freiwillige Helfer und Unterstützer brauchen. Deshalb bereitet das Team um die neue Geschäftsführerin Henrieke Böß schon jetzt die Gründung eines Fördervereins vor, die zeitnah nach der Wiedereröffnung erfolgen soll. Für die nachhaltige Weiterentwicklung des Parks möchte man die Bevölkerung, Vereine, Stiftungen und Unternehmen gewinnen, heißt es dazu in einer aktuellen Pressemitteilung des Parks. Im Förderverein können sich alle einbringen, die den Wildpark Westerwald in eine sichere Zukunft führen möchten, so die Verantwortlichen.

i Die Wisente zählen zu den besonders beeindruckenden Tieren in Gackenbach. Henrieke Böß

Wenn am Tag der Deutschen Einheit die ersten Besucher auf das 64 Hektar große Gelände strömen, wird dort noch nicht alles fertig sein. Der neue Wildpark befindet sich noch im Aufbau. Am dringlichsten war zunächst die Wiederherstellung der Verkehrssicherheit, etwa durch die Beseitigung von Windwurfschäden und die Instandsetzung der Wege, damit ein sicherer Besuch des Areals möglich ist.

Der Wildpark wird künftig auch in den Wintermonaten geöffnet sein, erklären die Betreiber. „Die große Eröffnungsfeier wird aber erst im Sommer 2026 folgen, wenn wir viele Neuerungen hoffentlich schon umgesetzt haben“, ergänzt Henrieke Böß. Zu diesen Neuerungen soll auch eine moderne Sommerrodelbahn zählen. Die alte Bahn kann hingegen nicht mehr geöffnet werden: Sie ist durch Windwurf beschädigt und nicht mehr verkehrssicher.

Auch baulich wird in Zukunft noch einiges zu tun sein. So plant die neue Betreibergesellschaft beispielsweise den Bau einer neuen Toilettenanlage und eine Verbesserung der Gastronomie. Angedacht ist zudem der Aufbau einer Wildparkschule.

i Auch Rotwild kann man im Wildpark erleben. Henrieke Böß

Die Stars des Parks sind freilich weiterhin die mehr als 300 dort lebenden Tiere, darunter auch besonders beeindruckende Arten wie das Europäische Wisent – das größte noch lebende Landsäugetier Europas. Der Wildpark in Gackenbach beteiligt sich am Erhaltungszuchtprogramm für diese Art.

Am Eröffnungstag kann der Wildpark von 9 bis 17 Uhr besucht werden. Für Interessierte werden geführte Rundgänge angeboten. Zudem gibt es auf dem Spielplatz eine Hüpfburg für die Kinder. Ein Parkbesuch kostet weiterhin 8 Euro für Erwachsene und 6 Euro für Kinder bis 16 Jahre.

Weitere Infos gibt es per E-Mail unter info@wildpark-westerwald.de und auf der Homepage www.wildpark-westerwald.de.