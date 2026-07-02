Die Politik treibt die Wärmewende voran. In der Verbandsgemeinde Bad Marienberg wurde nun die Teilnahme an einem Förderprogramm beschlossen, von dem auch private Hauseigentümer profitieren sollen.
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Die Verbandsgemeinde (VG) Bad Marienberg nimmt am Interkommunalen Kooperationsprojekt „Energie und Wärme vor Ort – Interkommunale Öffentlichkeitsarbeit und Umsetzungsaktivierung der Wärmewende im Westerwald“ teil. Das haben die VG-Ratsmitglieder in ihrer letzten Sitzung vor der Sommerpause einstimmig beschlossen.