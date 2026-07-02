Kommunale Wärmeplanung
Förderung der Wärmewende in der VG Bad Marienberg
Die Verbandsgemeinde Bad Marienberg nimmt am Interkommunalen Kooperationsprojekt "Energie und Wärme vor Ort" teil (Symbolbild).
Die Verbandsgemeinde Bad Marienberg nimmt am Interkommunalen Kooperationsprojekt "Energie und Wärme vor Ort" teil (Symbolbild).
Julian Stratenschulte/dpa. picture alliance/dpa

Die Politik treibt die Wärmewende voran. In der Verbandsgemeinde Bad Marienberg wurde nun die Teilnahme an einem Förderprogramm beschlossen, von dem auch private Hauseigentümer profitieren sollen.

Lesezeit 2 Minuten
Die Verbandsgemeinde (VG) Bad Marienberg nimmt am Interkommunalen Kooperationsprojekt „Energie und Wärme vor Ort – Interkommunale Öffentlichkeitsarbeit und Umsetzungsaktivierung der Wärmewende im Westerwald“ teil. Das haben die VG-Ratsmitglieder in ihrer letzten Sitzung vor der Sommerpause einstimmig beschlossen.

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