Montabaur entwickelt sich FOC-Erweiterung erfordert Änderung von Verkehrsknoten 20.11.2025, 20:00 Uhr

i Ein großer Teil des bestehenden Parkplatzes des Montabaurer Fashion Outlets wird der Erweiterung des Centers weichen. Archiv Katrin Maue-Klaeser

Mit der Erweiterung des Factory Outlets ist mehr Verkehr verbunden – sollen die zusätzlichen Geschäfte doch mehr Kunden anziehen. In den Montabaurer Gremien war häufig die Verkehrsbelastung ein Thema. Gutachter stellten kürzlich ihre Prognosen vor.

Wenn es um das Montabaurer Fashion Outlet geht, stand neben den vertretenen Marken schon vor der geplanten Erweiterung stets die Verkehrssituation im Fokus. Jetzt, da die Ausweitung der Modemeile am ICE-Bahnhof konkret konzipiert wird, zielen in den städtischen Gremien Fragen und Anregungen wiederum darauf ab, wie die ohnehin zeitweise angespannte Verkehrslage dort angepasst werden kann.







Artikel teilen

Artikel teilen