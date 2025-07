Bei der Lektüre folgender Zeilen sind sofort die Erinnerungen an die Flutkatastrophe im Ahrtal im Sommer 2021 präsent: „Namenloses Unglück hat ein Wolkenbruch im Ahrtal angerichtet. Die Zeitungen bringen immer neue Nachrichten über das Auffinden der Leichen von Ertrunkenen. Hunderte von Familien, die sich in mühsamer, harter Arbeit eine Existenz geschaffen hatten, stehen obdach- und brotlos da. [...]“ Doch dieser Bericht entstand keineswegs vor vier Jahren, sondern erschien Ende Juni 1910 in der Zeitung „Erzähler vom Westerwald. Hachenburger Tageblatt“. Schon damals zerstörte ein Hochwasser weite Teile des Ahrtals, und auch damals folgte eine Welle der Solidarität aus anderen Regionen, wie die weitere Berichterstattung des „Erzähler vom Westerwald“ belegt.

Wiederentdeckt hat diese alten Artikel Bruno Struif, Vorsitzender der Geschichtswerkstatt Hachenburg (GWH), dessen Urgroßvater, der Schuhmachermeister Franz Struif, damals stark in die Hilfsaktion der Westerwälder Löwenstadt involviert war. Zusammen mit dem damaligen Hachenburger Bürgermeister Ernst Steinhaus und weiteren wichtigen Personen startete Franz Struif (laut seinem Urenkel Bruno seit 1888 in der Feuerwehr) seinerzeit einen Spendenaufruf, der wenige Tage nach der Flutkatastrophe 1910 ebenfalls im „Erzähler vom Westerwald“ erschien. Darin wird die Not der Bevölkerung im Ahrtal beschrieben – eine erschreckende Parallelität zu den Ereignissen im Jahr 2021.

i Der Schuhmachermeister Franz Struif (1855-1936) war der Urgroßvater von Bruno Struif, dem heutigen Vorsitzenden der Geschichtswerkstatt Hachenburg (GWH). Franz Struif, der auch Mitglied der Feuerwehr war, war 1910 Leiter der Hauptsammelstelle von Spenden aus Hachenburg und Umgebung für Betroffene der Flutkatastrophe im Ahrtal. Geschichtswerkstatt Hachenburg

In dem Aufruf an die Bevölkerung Hachenburgs heißt es: „In dieser großen Not ist es Gebot der Nächstenliebe, den Bedrängten beizuspringen. Können wir auch das Leid und das Wehklagen um die dahingerafften Angehörigen nicht stillen, dann können wir doch wenigstens dafür sorgen, dass die materielle Not der zum Teil bettelarm gewordenen Leute gelindert wird. Anregungen aus der Bürgerschaft zufolge haben die Unterzeichneten beschlossen, eine öffentliche Sammlung zu veranstalten. Jede, auch die kleinste Gabe ist willkommen. Die Hauptsammelstelle hat Herr Schuhmachermeister Franz Struif übernommen.“ Und weiter schreiben die Initiatoren am 20. Juni 1910 in der Zeitung: „Westerwälder aus Stadt und Land, helft euren Brüdern und Schwestern im Ahrtal! Gott lohnt’s!“

Am 28. Juni 1910 vermeldet die Presse einen ersten Spendenzwischenstand – mit namentlicher Nennung der Spender. Binnen acht Tagen waren in Hachenburg 96 Mark für die notleidende Bevölkerung im Ahrtal zusammengekommen. Die Initiatoren appellieren an die Bevölkerung, weiterhin ihr Scherflein beizutragen.

i Mit diesem Artikel im "Erzähler vom Westerwald - Hachenburger Tageblatt" rief eine Gruppe von Hachenburger Bürgern um Bürgermeister Ernst Steinhaus 1910 die heimische Bevölkerung dazu auf, für notleidende Menschen im Ahrtal zu spenden. Geschichtswerkstatt Hachenburg

In den Tagen zuvor hatte der „Erzähler vom Westerwald“ kontinuierlich über die Geschehnisse im Ahrtal berichtet. Am 15. Juni 1910 wurde die Zahl der Toten zunächst noch auf 150 geschätzt. In der Ausgabe vom 16. Juni 1910 war bereits die Rede von mehr als 200 Opfern. Und selbst diese Zahl sei noch viel zu niedrig angesetzt, so die Autoren.

Wie sich die Berichte damals und 2021 ähneln. So informierte die Zeitung vor 115 Jahren: „Die mit einer furchtbaren Wucht dahinschießende, zu einem reißenden Strom gewordene Ahr riss die uralte Steinbrücke, die bei Altenahr über den Fluss führt und Jahrhunderte überdauert hat, mit furchtbarem Getöse zusammen. Die riesigen Steinblöcke zerstörten Gärten und Häuser. Eine große Anzahl Häuser der an der Ahr gelegenen Ortschaften ist zusammengestürzt. Im ganzen Flussgebiet ist nur eine einzige Brücke erhalten, und zwar die Brücke bei Dernau.“ Oder ein weiterer Eindruck, den die Journalistenkollegen seinerzeit schildern: „Der Kurpark von Neuenahr mit seinen herrlichen Anlagen ist ebenfalls ein Opfer der Katastrophe geworden.“

i Wenige Tage nach einem Spendenaufruf wurde im "Erzähler vom Westerwald - Hachenburger Tageblatt" ein erster Spendenzwischenstand vermeldet - mit namentlicher Nennung der Spender. Geschichtswerkstatt Hachenburg

Unter den Todesopfern sind sowohl Einheimische als auch ausländische (zumeist italienische) Gastarbeiter (vor allem bei der Bahn), erfährt man. Viele Ertrunkene seien im Schlaf von der Flut überrascht worden. Den gesamten Sachschaden schätzten die Behörden am 18. Juni 1910 auf weit über drei Millionen Mark. „Die Aufräumungsarbeiten dürften Monate dauern“, schrieb der „Erzähler vom Westerwald“ damals.

Die Hachenburger Medienlandschaft um 1910

Die Zeitung „Erzähler vom Westerwald“ mit Untertitel „Hachenburger Tageblatt“ erschien zwischen 1909 und 1918. Herausgeber war der Hachenburger Buchhändler und Verleger Theodor Kirchhübel. Die Westerwälder Zeitung, die damals mehr amtlichen Charakter hatte, gab es zu dieser Zeit auch schon.