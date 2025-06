Es hat eine lange Tradition, dass der Flugsportverein „Glück auf“ Ailertchen am Pfingstwochenende zu seinem weit über die Grenzen des Westerwaldes hinaus bekannten „Tag der offenen Tür“ einlädt. Zu den Teilnehmern zählten die Abteilungen Motorflug, Segelflug und Modellflug. Auch diesmal konnten sich die Besucher über ein ansprechendes Programm für alle Generationen freuen. Überall gab es Interessantes zu entdecken und zu beobachten. Wer Lust hatte, der konnte einen Rundflug machen oder in einem ausgestellten Segelflieger nur mal Probesitzen. Die Kinder freuten sich über Hüpfburg und Kinderschminken. Für das leibliche Wohl war auf vielfältige Weise bestens gesorgt. Ob mit dem Auto, Motorrad, Fahrrad oder auch Wanderer – die Veranstaltung lockte insbesondere am Pfingstmontag, als sich dann auch die Sonne zeigte, viele Schaulustige an. Reichlich Beifall gab es für die Kunstflieger, die hoch in der Luft ihr Können unter Beweis stellten und atemberaubende Flugshows darboten.

i Der Flugsportverein „Glück auf“ Ailertchen sorgte für sehenswerte Vorführungen. Ulrike Preis