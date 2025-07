Manchmal werden in den kommunalen Ausschüssen, die oft kaum Zuhörer haben, auch Aufträge vergeben, die es in sich haben. Wie kürzlich im Kreisausschuss, wo es um ein ungewöhnliches „Kunst am Bau“-Projekt ging, das immerhin 70.000 Euro kostet.

Für den Anbau der Integrierten Gesamtschule (IGS) in Selters steht noch die Umsetzung von „Kunst am Bau“ aus. Ein solches Projekt wurde dem Westerwaldkreis seitens des Landes mit der Bewilligung der Landeszuwendung aufgegeben. In dem Bescheid war schon im November 2016 festgesetzt worden, dass 70.000 Euro für die künstlerische Ausgestaltung vorzusehen sind.

„In Absprache mit der Schule wurde das Projekt in einem nicht offenen Wettbewerb mit vorgeschaltetem offenen Bewerberverfahren ausgeschrieben“, berichtete Landrat Achim Schwickert kürzlich im Kreisausschuss. „Vorgegeben wurde eine künstlerische Ausgestaltung der Sitzstufenanlage auf dem Schulhof, die gleichzeitig eine Beschattung für die Schüler schafft. Das Kunstobjekt sollte sich an Lebenswelt und den Bedürfnissen derer orientieren und einen Mehrwert für die Kinder darstellen.“

i Im Kreishaus wurde kürzlich vom Westerwälder Kreisausschuss ein Auftrag über 70.000 Euro für "Kunst am Bau" an der IGS Selters vergeben. Markus Müller

Ferner wurde vorgegeben, dass die Sitzstufenanlage zum Verweilen oder sich Zurückziehen in den Schatten anregen und nicht bespielbar sein soll. Die Kunst sollte sich harmonisch einfügen oder einen bewussten Kontrast bieten und mit dem vorhanden Material korrespondieren. Ebenso soll das Kunstwerk im Innenhof dazu beitragen, die Akzeptanz und Identifikation der Nutzung mit „ihrer“ Schule zu stärken und eine positive Grundhaltung und Offenheit für die Kunst erwecken. „Es bewarben sich 50 Interessenten, die im ersten Schritt von einer Jury, bestehend aus Kunstschaffenden, Museumsleitung und Vertretern des Westerwaldkreises geprüft wurden“, berichtete Schwickert. „Für den zweiten Schritt wurden fünf Künstlerinnen und Künstler zur Abgabe eines Entwurfs aufgefordert.“

Im Mai tagte die Jury des zweiten Wettbewerbsschritts, die aus einer Sach- und einer Fachjury bestand. Einstimmig sprachen sich die Mitglieder für den Wettbewerbsbeitrag „Blowin’ in the Wind“ von Josef Carlson aus Freiburg aus. Insbesondere der Vertreter der Schulleitung, Holger Wick, betonte, der Entwurf spiegele genau das Verständnis der Schule als bunte, sehr breit aufgestellte lebendige Gemeinschaft und sorge für einen „Hingucker“ auf dem eher kargen Schulhof.

„Die Drachenobjekte, gestaltet in vielfältigen Formen und leuchtenden Farben, scheinen im Wind zu tanzen.“

So heißt es im Siegerentwurf.

„Blowin’ in the Wind“ ist eine raumgreifende Kunstinstallation, die Leichtigkeit und Dynamik miteinander verbindet. Herzstück der Sitzstufenanlage im Innenhof ist ein skulpturales Ensemble aus großformatigen, künstlerisch gestalteten Flugdrachen, die an konischen, gebogenen Stahlmasten bis zu acht Meter in die Höhe ragen. „Die Drachenobjekte, gestaltet in vielfältigen Formen und leuchtenden Farben, scheinen im Wind zu tanzen“, heißt es im Entwurf. „Der schwebende Charakter erzeugt ein lebendiges, atmosphärisches Spiel zwischen Kunst und Raum.“

In den aus bis zu 2,50 Meter breiten und 3,50 Meter langen Aluminiumplatten gefertigten Drachenobjekten sind durch Laser-Perforation abstrahierte Porträts von Kindern und Jugendlichen eingelassen, reduziert auf das Wesentliche, aber dennoch in ihrer Individualität erkennbar. Die Kunstobjekte stehen sinnbildlich für den Wunsch der Jugend nach Selbstfindung, Unabhängigkeit und Freiheit, zugleich spiegeln sie die Kräfte der Natur.

Kunstwerk soll auch funktionale Rolle übernehmen

Neben der ästhetischen Wirkung soll das Kunstwerk auch eine funktionale Rolle im öffentlichen Raum übernehmen: Die skulpturalen Objekte spenden Schatten und strukturieren den Raum, ohne ihn zu beschweren. Ihre Leichtigkeit im Zusammenspiel mit der Höhe der Masten soll eine offene, einladende Atmosphäre entstehen lassen, die zur Interaktion, zum Innehalten und zur Reflexion einlädt.

Je nach Tageszeit und Sonnenstand projizieren die Kunstobjekte Schattenbilder auf den Boden, die sich ständig verändern. Licht und Schatten erweitern die Installation um eine weitere visuelle Ebene. „Sie sind gleichsam flüchtige Momente“, so der Künstler. Der Dialog zwischen Raum, Bewegung und Wahrnehmung wird zum zentralen Element der künstlerischen Gestaltung durch Josef Carlson. Mit der Kunstinstallation entstehe ein ausdrucksstarkes Bild für positive Energie, das der Schule ein sinnstiftendes Identitätsmerkmal gebe.

i Die Kunstobjekte sollen mit einer hochwertigen Acryl-Lackierung in ausdrucksstarken Farben wie Frühlingsgrün, Gelborange, Magenta, Mohnrot, Cyan, Türkis und Purpurviolett versehen werden. Markus Müller

Die Kunstobjekte sollen mit einer hochwertigen Acryl-Lackierung in ausdrucksstarken Farben wie Frühlingsgrün, Gelborange, Magenta, Mohnrot, Cyan, Türkis und Purpurviolett versehen werden. Ein zusätzlicher UV-Schutz soll für dauerhafte Farbintensität und Witterungsbeständigkeit sorgen. Für die verdeckte Montage werden die Stahlmasten mit Aussteifungskeilen auf einer 15 Millimeter starken Ankerstahlplatte verschweißt und mit Spezial-Schwerlastdübeln auf entsprechenden Betonfundamenten befestigt. Die Kunstinstallation ist als wartungsfrei deklariert.

Der Kreisausschuss stimmt der Vergabe des Auftrags für die Umsetzung von „Kunst am Bau“ an der IGS Selters an den Freiburger Künstler Josef Carlson einstimmig zu. Die Frage von Jürgen Nugel (AfD), ob man wirklich so viel Geld für das Projekt ausgeben müsse, hatte Landrat Achim zuvor beantwortet: „Die Höhe ist vom Land mit der Bezuschussung vorgegeben worden.“