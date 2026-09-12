Vakanz beendet Florian Nitschke ist neuer Ortsbürgermeister von Nister Nadja Hoffmann-Heidrich 12.09.2026, 08:00 Uhr

i Florian Nitschke (2. von rechts) ist neuer Ortsbürgermeister von Nister. Es gratulieren (von links) die Ortsbeigeordnete Anna Mies, der VG-Beigeordnete Marco Dörner, der Erste Ortsbeigeordnete Erwin Jeworutzki sowie der Ortsbeigeordnete Oliver Schnell. Thea Hofmann

Nach der jüngsten Ortsgemeinderatssitzung in Nister ist die Spitze der Kommune wieder komplett: Wie die Verbandsgemeinde Hachenburg mitteilt, wurde Ratsmitglied Florian Nitschke zum neuen Ortschef gewählt.

Die Vakanz an der Spitze der Ortsgemeinde Nister ist beendet: In der jüngsten Sitzung des Ortsgemeinderates wurde Florian Nitschke von den Mitgliedern des Gremiums zum neuen Ortsbürgermeister gewählt. Auf Nitschke entfielen elf Ja-Stimmen, zwei Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen.







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