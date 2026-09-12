Vakanz beendet
Florian Nitschke ist neuer Ortsbürgermeister von Nister
Florian Nitschke (2. von rechts) ist neuer Ortsbürgermeister von Nister. Es gratulieren (von links) die Ortsbeigeordnete Anna Mi
Florian Nitschke (2. von rechts) ist neuer Ortsbürgermeister von Nister. Es gratulieren (von links) die Ortsbeigeordnete Anna Mies, der VG-Beigeordnete Marco Dörner, der Erste Ortsbeigeordnete Erwin Jeworutzki sowie der Ortsbeigeordnete Oliver Schnell.
Thea Hofmann

Nach der jüngsten Ortsgemeinderatssitzung in Nister ist die Spitze der Kommune wieder komplett: Wie die Verbandsgemeinde Hachenburg mitteilt, wurde Ratsmitglied Florian Nitschke zum neuen Ortschef gewählt.

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Die Vakanz an der Spitze der Ortsgemeinde Nister ist beendet: In der jüngsten Sitzung des Ortsgemeinderates wurde Florian Nitschke von den Mitgliedern des Gremiums zum neuen Ortsbürgermeister gewählt. Auf Nitschke entfielen elf Ja-Stimmen, zwei Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen.
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