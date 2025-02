Kreis siegt vor Gericht Fließt nach Greensill-Pleite Geld ins AK-Land zurück? 12.02.2025, 22:45 Uhr

i Die Insolvenz der Greensill-Bank hat den Kreis Altenkirchen durch AWB-Geldanlagen in finanzielle Turbulenzen gebracht. Jetzt konnte vor Gericht ein juristischer Erfolg verbucht werden. Sina Schuldt. dpa

Die Insolvenz der Greensill-Bank hat im AK-Land hohe Wellen geschlagen. Riskante Geldanlagen durch den Abfallwirtschaftsbetrieb haben einen Millionenschaden verursacht. Nun könnte ein Teil des Geldes wieder zurück an den Kreis Altenkirchen fließen.

„Es ist ein erster Teilerfolg in der langwierigen Aufarbeitung der Greensill-Insolvenz“, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Kreishaus: Der Landkreis Altenkirchen hat sich vor dem Landgericht Koblenz mit der Klage aus der Vermögenseigenschadensversicherung gegen die GVV Kommunalversicherung (GVV) vollumfänglich in Höhe von einer halben Millionen Euro plus rund 90.

