Auf Wunsch vieler Kunden aus dem Raum Hachenburg hat die Metzgerei Hüsch aus Rosenheim jetzt einen SB-Laden mit Waren aus eigener Herstellung in der Löwenstadt eröffnet. Wir haben bei den Betreibern nachgefragt, wie das erste Wochenende lief.
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Seit wenigen Tagen ist die SB-Genussbox der Rosenheimer Westerwald Metzgerei Hüsch’s Landkost in der Graf-Heinrich-Straße in Hachenburg geöffnet. Das erste Fazit des neuen Geschäftsführers Peter Hüsch, der das Familienunternehmen vor circa vier Wochen zusammen mit seiner Schwester Carina von seinen Eltern übernommen hat, fällt äußerst positiv aus.