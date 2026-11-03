Neuer 24/7-Laden in Hachenburg Fleischwurst ist in Hüschs SB-Box der Verkaufsschlager Nadja Hoffmann-Heidrich 03.11.2026, 15:00 Uhr

i Am Eröffnungstag ließen sich Hachenburgs Stadtbeigeordnete Anke Staude (links) und Citymanagerin Timea Zimmer (rechts) von den neuen Geschäftsführern der Rosenheimer Metzgerei Hüsch, den Geschwistern Peter und Carina Hüsch, die Funktionsweise und das Angebot der SB-Genussbox erläutern. Röder-Moldenhauer

Auf Wunsch vieler Kunden aus dem Raum Hachenburg hat die Metzgerei Hüsch aus Rosenheim jetzt einen SB-Laden mit Waren aus eigener Herstellung in der Löwenstadt eröffnet. Wir haben bei den Betreibern nachgefragt, wie das erste Wochenende lief.

Seit wenigen Tagen ist die SB-Genussbox der Rosenheimer Westerwald Metzgerei Hüsch’s Landkost in der Graf-Heinrich-Straße in Hachenburg geöffnet. Das erste Fazit des neuen Geschäftsführers Peter Hüsch, der das Familienunternehmen vor circa vier Wochen zusammen mit seiner Schwester Carina von seinen Eltern übernommen hat, fällt äußerst positiv aus.







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