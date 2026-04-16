Nach Kritik aus Niederelbert Fleischer-Innung Rhein-Westerwald lobt neue SB-Läden Thorsten Ferdinand 16.04.2026, 18:00 Uhr

i Die Botte-Box in Montabaur ist ein Beispiel für neue Vertriebsformen hiesiger Metzgereien. Thorsten Ferdinand

Der Versuch, in Niederelbert wieder einen Verkaufsladen für frische Fleisch- und Wurstwaren zu etablieren, ist gescheitert. Inhaberin Michaela Rasch führt dies unter anderem auf die Konkurrenz durch SB-Shops zurück. Dazu äußert sich nun die Innung.

Die Fleischer-Innung Rhein-Westerwald lobt das Konzept einiger Metzgereien, ihre Waren in Selbstbedienungsläden ohne Personal anzubieten. Es handele sich um eine moderne Ergänzung, um Kundinnen und Kunden flexibel und zeitgemäß zu erreichen, so der Hauptgeschäftsführer der Innung, Michael Braun.







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