Naturerlebnis in Gackenbach Fledermäuse hörbar machen: Abendexkursion im Wildpark Camilla Härtewig 22.07.2026, 08:00 Uhr

i Braune Langohren - diese Fledermäuse kann man mit etwas Glück bei der Fledermausexkursion am 7. August im Wildpark Westerwald entdecken. © Naturpark_VDN-Fotoportal_Podany & Leibig*

Wenn die Dämmerung den Wildpark Westerwald einhüllt, beginnt die Tageszeit der Fledermäuse. Bei einer besonderen Abendexkursion werden ihre Rufe hörbar. Außerdem können die Teilnehmer selbst zum Artenschutz beitragen.

Wenn die Sonne untergeht, erwacht im Wildpark Westerwald eine verborgene Welt: Gemeinsam mit dem Naturpark Nassau lädt der Wildpark für Freitag, 7. August, ab 19 Uhr zu einer Fledermausexkursion für die ganze Familie ein. Die Teilnehmer erwarten spannende Einblicke in das Leben der heimlichen Nachtjäger – und die Möglichkeit, selbst aktiv zum Fledermausschutz beizutragen.







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