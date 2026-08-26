Ein faszinierendes Zusammenspiel zwischen Natur und Technologie, zwischen Instinkt und Interpretation ist im Hachenburger Burggarten zu erleben. Die kreativen Köpfe dahinter: der DJ und Biologe Dominik Eulberg sowie der IT-Spezialist Marcin Nowicki.
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Zu einer ungewöhnlichen Uhrzeit haben sich am Dienstagabend ungewöhnlich viele Menschen (darunter zahlreiche Kinder) im Hachenburger Burggarten versammelt, um die Einweihung einer noch ungewöhnlicheren Attraktion mitzuverfolgen: Der bekannte Biologe und DJ Dominik Eulberg hat gemeinsam mit dem IT-Spezialisten Marcin Nowicki ein System entwickelt, das die normalerweise für Menschen unhörbaren Ultraschallrufe von Fledermäusen in Echtzeit hörbar ...