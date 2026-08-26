Einzigartiges Klangerlebnis
Fledermäuse geben ab sofort in Hachenburg Livekonzerte
Das kostenlose „Ticket“ zum Livekonzert der Fledermäuse im Hachenburger Burggarten erhält man, indem man mit dem Smartphone eine
Das kostenlose „Ticket“ zum Livekonzert der Fledermäuse im Hachenburger Burggarten erhält man, indem man mit dem Smartphone einen QR-Code scannt, der, zusammen mit einer Infotafel, an einer Holzstele angebracht ist.
Röder-Moldenhauer

Ein faszinierendes Zusammenspiel zwischen Natur und Technologie, zwischen Instinkt und Interpretation ist im Hachenburger Burggarten zu erleben. Die kreativen Köpfe dahinter: der DJ und Biologe Dominik Eulberg sowie der IT-Spezialist Marcin Nowicki.

Lesezeit 2 Minuten
Zu einer ungewöhnlichen Uhrzeit haben sich am Dienstagabend ungewöhnlich viele Menschen (darunter zahlreiche Kinder) im Hachenburger Burggarten versammelt, um die Einweihung einer noch ungewöhnlicheren Attraktion mitzuverfolgen: Der bekannte Biologe und DJ Dominik Eulberg hat gemeinsam mit dem IT-Spezialisten Marcin Nowicki ein System entwickelt, das die normalerweise für Menschen unhörbaren Ultraschallrufe von Fledermäusen in Echtzeit hörbar ...
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