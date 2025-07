Zum dreispurigen Ausbau der B414 zwischen der Schneidmühle bei Hachenburg und der Gemeinde Nister gehört – aus ökologischen Gründen – auch eine Fledermausüberflughilfe. Das hat der Landesbetrieb Mobiliät (LBM) mitgeteilt. Wir haben nachgefragt, was es damit auf sich hat.

Eine Fledermausüberflughilfe wie jetzt an der B414 wurde auch bereits 2016 im Zuge des Ausbaus der B255 im Bereich der Ortsumgehung Niederahr/Hahner Kreuz installiert. Dort wurde eine Kollisionsschutzwand im Bereich einer bestehenden Unterführung errichtet, um Fledermäuse gezielt zu einer sicheren Querungshilfe zu lenken. Auch aus anderen Regionen Deutschlands sind solche Hilfen bekannt.

Methode wird seit den frühen 2000er-Jahren eingesetzt

Nach Auskunft des LBM ist diese Methode zum Schutz von Fledermäusen seit den frühen 2000er-Jahren als fachlich anerkannte Maßnahme im Rahmen von Artenschutzkonzepten etabliert. Die Überflughilfen werden „insbesondere bei Straßenaus- und -neubauten eingesetzt, um artspezifische Flugrouten zu sichern“, erläutert ein Sprecher des Landesbetriebs.

In Rheinland-Pfalz gebe es bereits zahlreiche Erfahrungen mit derartigen Querungshilfen, unter anderem entlang von Bundes- und Landesstraßen in waldnahen Lagen. „Die Maßnahme an der B414 orientiert sich an diesen erprobten Standards und wurde in enger Abstimmung mit ökologischen Fachgutachtern und Artenschutzexperten konzipiert“, so die Straßenverkehrsbehörde weiter. Als Grundlage diene der „Leitfaden für Straßenbauvorhaben im Freistaat Sachsen“ (Brinkmann et. Al, 2008). Die Umsetzung werde zudem fachlich durch eine ökologische Baubegleitung betreut.

i Der dreispurige Ausbau auf dem Teilstück der B414 zwischen der Schneidmühle und Nister ist fast fertig. Aktuell laufen noch letzte Arbeiten. In der ersten August-Woche kann die Strecke laut LBM voraussichtlich wieder für den Verkehr freigegeben werden, was zu spürbaren Entlastungen in Hachenburg führen dürfte. Röder-Moldenhauer

Die Maßnahme an der B255 sei seinerzeit wissenschaftlich begleitet worden, unter anderem mit Wärmebildkameras und akustischen Aufzeichnungen (Batcorder), um das Flugverhalten der Fledermäuse in Bezug auf die bauliche Struktur zu analysieren. Die vorläufigen Ergebnisse zeigten, dass Fledermäuse auf die baulichen Leitelemente reagieren. „Sie ändern ihre Flugbahn und Höhe entsprechend der Barriere. Viele Tiere folgen der Wandstruktur bis zur Unterführung. Das Risiko einer Querung auf niedriger Höhe direkt über die Fahrbahn konnte verringert werden. Die Maßnahme wird als grundsätzlich wirksam eingeschätzt, wenngleich weitere Untersuchungen – insbesondere zum artenspezifischen Verhalten – empfohlen wurden“, erläutert der LBM auf Anfrage unserer Zeitung.

Pflanzen sollen Orientierung der Tiere zusätzlich verbessern

Bei den Überflughilfen handelt es sich um eine Kombination aus Leit- und Sperreinrichtungen, die Fledermäuse optisch und physisch so lenken, dass sie entweder unter der Straße hindurch oder – je nach Art – in größerer Höhe über diese hinwegfliegen. Konkret sieht die Maßnahme an der B414 eine beidseitige Installation eines vier Meter hohen Sperrzauns aus engmaschigem Drahtgeflecht ( Gute Verkehrsnachrichten am 08.07.2025 Gute Verkehrsnachrichten Ende der B414-Baustelle bei Hachenburg ist in Sicht Wer seit Juli 2024 zu den Stoßzeiten durch Hachenburg fährt, braucht in der Regel viel Geduld: Denn durch die Sperrung der B414 bei Nister rollt seither auch viel überörtlicher Verkehr mitten durch die Stadt – inklusive Schwerlastverkehr.

Im Untersuchungsraum an der B414 wurden mehrere potenziell vorkommende Fledermausarten identifiziert. „Laut faunistischen Untersuchungen (2010–2017) ist das Gebiet Teil eines bedeutenden Jagd- und Flugkorridors für verschiedene Arten. Die betroffenen Arten (unter anderem Großer Abendsegler, Zwergfledermaus, Fransenfledermaus) sind nach Anhang IV der FFH-Richtlinie geschützt und gelten als störungsempfindlich gegenüber Straßenverkehr. Daher wurde die Maßnahme zur Überflughilfe als notwendig eingestuft“, so der LBM abschließend.