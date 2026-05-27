Großbrand in der Innenstadt
Flammeninferno in Hadamar: Zum Glück niemand verletzt
Mehrere Hunderttausend Euro Schaden sollen nach ersten Angaben an diesem Gebäude in der Innenstadt von Hadamar entstanden sein.
Mehrere Hunderttausend Euro Schaden sollen nach ersten Angaben an diesem Gebäude in der Innenstadt von Hadamar entstanden sein.
Klaus-Dieter Häring

Der Feuerwehr wurde zunächst ein brennendes Auto gemeldet. Doch die Flammen griffen am Mittwochmorgen in der Innenstadt von Hadamar schnell auf ein Wohn- und Geschäftshaus über. Noch am späten Vormittag gehen die Löscharbeiten weiter. 

Lesezeit 1 Minute
Ein Pkw-Brand hat sich am frühen Mittwochmorgen in Hadamar zu einem Großbrand ausgeweitet, der laut Polizei einen Schaden von mehreren Hunderttausend Euro verursacht und die Feuerwehr noch am späten Vormittag beschäftigt hat. Um 4.10 Uhr hatten Anwohner das brennende Auto in der Gymnasiumstraße gemeldet.

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