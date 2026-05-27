Der Feuerwehr wurde zunächst ein brennendes Auto gemeldet. Doch die Flammen griffen am Mittwochmorgen in der Innenstadt von Hadamar schnell auf ein Wohn- und Geschäftshaus über. Noch am späten Vormittag gehen die Löscharbeiten weiter.
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Ein Pkw-Brand hat sich am frühen Mittwochmorgen in Hadamar zu einem Großbrand ausgeweitet, der laut Polizei einen Schaden von mehreren Hunderttausend Euro verursacht und die Feuerwehr noch am späten Vormittag beschäftigt hat. Um 4.10 Uhr hatten Anwohner das brennende Auto in der Gymnasiumstraße gemeldet.