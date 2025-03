Thomas Martin betreibt seit 2007 eine Zahnarztpraxis im alten Pfarrhaus in Ransbach-Baumbach. Nun investiert er mit seinen Geschäftspartnern und Nachfolgern David Zinndorf und Andrea Düchting in die Zukunft und erweitert die Kapazitäten deutlich.

Die Zahnarztpraxis von Thomas Martin in Ransbach-Baumbach steht vor einer bedeutenden Erweiterung. Das traditionsreiche alte Pfarrhaus aus dem Jahr 1898, in dem sich die Praxis befindet, wird durch einen modernen Anbau ergänzt. Ziel ist es, mit den zwei Oralchirurgen David Zinndorf und Andrea Düchting sowie dem angestellten Zahnarzt Philipp Zerfaß eine hochmoderne Gemeinschaftspraxis mit optimalen Bedingungen für Patienten und das wachsende Team zu schaffen.

Der geplante Anbau wird durch ein stilvolles Glastreppenhaus mit dem historischen Altbau verbunden und ermöglicht neben einer erheblichen Vergrößerung der Praxis auf mehr als 1000 Quadratmeter auch wirkliche Barrierefreiheit. Thomas Martin erläutert: „Die Zahl der Behandlungsräume steigt von derzeit vier auf insgesamt zwölf, ergänzt durch einen Eingriffsraum mit Narkosemöglichkeit und Schleuse. Die Investition liegt im siebenstelligen Euro-Bereich.“

400 Quadratmeter große Wiese gekauft

Um die Erweiterung zu verwirklichen, konnte Thomas Martin eine 400 Quadratmeter große Wiese neben dem Pfarrhaus der katholischen Kirchengemeinde abkaufen. Der so ermöglichte Anbau erhält zukunftsweisend eine Wärmepumpe und eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, um den Energiebedarf zu sichern. Ebenso wird ein Teil der geplanten 18 Parkplätze mit elektrischen Ladesäulen ausgestattet. Dies zeigt deutlich, dass den Gesellschaftern Nachhaltigkeit beim Bauvorhaben sehr wichtig ist.

Im Jahr 2007 hat Thomas Martin die Praxis im alten Pfarrhaus eröffnet, nachdem er von 1992 bis 1998 sein Studium der Zahnmedizin in Frankfurt am Main absolviert und auch die ersten neun Berufsjahre in der Mainmetropole verbracht hatte. Der Wunsch des Höhr-Grenzhäusers, in den Westerwald zurückzukehren, wuchs mit der Zeit. „Meine Heimatverbundenheit ist groß“, sagt der Mittfünfziger. Alle Schulkameraden vom Gymnasium im Kannenbäckerland waren entweder in der Region geblieben oder auch früh in die Region zurückgekehrt.

„Mit Mitte 20 war es cool, in der Großstadt zu sein. Aber du willst doch dein Kind dort nicht in die Kindertagesstätte oder Schule schicken“, sagt Thomas Martin nach und freut sich, dass sich die Möglichkeit ergab, sich in Ransbach-Baumbach selbstständig zu machen und wieder nah bei der Familie und den Freunden zu sein. „Wenn du von hier bist, landest du auch wieder hier“, lacht er.

Vier Zahnärzte betreuen rund 8000 Patienten

So ist auch sein Neffe David Zinndorf nach dem Studium in Bern aus der Schweiz zurück in den Westerwald gekommen. Unter anderem hat er seine Weiterbildung zum Fachzahnarzt für Oralchirurgie in Limburg absolviert und so auch seine künftige Ehefrau Andrea Düchting kennengelernt. Die gebürtige Paderbornerin hat nach ihrem Studium in Würzburg ebenfalls den Fachzahnarzttitel für Oralchirurgie an der Uniklinik Frankfurt am Main sowie in Bad Ems erworben und arbeitet bereits seit dem Jahr 2022 im Team des alten Pfarrhauses. Über die Nachfolge aus der eigenen Familie und den Fortbestand der Praxis in Ransbach-Baumbach freut sich Thomas Martin sehr.

Seit der Gründung ist die Zahnarztpraxis stetig gewachsen - und nun einfach zu klein. Das Behandlungsspektrum reicht mittlerweile von der kosmetischen Zahnmedizin über Zahnersatz, Funktionsdiagnostik, Implantologie und Oralchirurgie bis hin zu Parodontologie und Endodontie (Wurzelkanalbehandlung). Auch das bestehende Praxisteam aus 20 Mitarbeitenden wird von den neuen Strukturen profitieren, um den mittlerweile rund 8000 Patienten eine noch bessere Betreuung zu bieten. Besonders im Bereich der Prophylaxe sollen die Wartezeiten drastisch reduziert werden – bislang beträgt die Wartezeit für eine professionelle Zahnreinigung oft bis zu sechs Monate. Durch die neuen Kapazitäten kann dieser Engpass künftig deutlich entschärft werden.

Anbau soll Ende des Jahres fertig sein

Auf das hauseigene Dentallabor mit Zahntechnikmeister ist Thomas Martin besonders stolz. Er erklärt: „Wir fertigen selbst metallfreien Zahnersatz aus Keramik von höchster Qualität. Auf Basis digitaler 3D-Daten, die direkt vor Ort verarbeitet werden, erstellen wir noch schneller passgenauen und hochästhetischen Zahnersatz wie Kronen, Brücken oder Implantate.“

Thomas Martin blickt mit Freude in die Zukunft: „Unsere Patienten sollen von kürzeren Wartezeiten, modernster Technik und einer angenehmen Atmosphäre profitieren. Die Kombination aus historischem Charme, modernem Neubau und zeitgemäßer Ausstattung wird unsere Praxis einzigartig machen.“ Die Bauarbeiten haben begonnen und sollen bis Ende des Jahres beendet sein. Weitere Patienten werden übrigens in Ransbach-Baumbach noch aufgenommen.