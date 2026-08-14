Sauerstoffwerte ausreichend
Fische im Saynbach trotzen dem Hitzesommer
Gute Nachricht: Der Saynbach bei Breitenau führt noch Wasser und hat sich auch noch nicht zu stark erhitzt.
Gute Nachricht: Der Saynbach bei Breitenau führt noch Wasser und hat sich auch noch nicht zu stark erhitzt.
Camilla Härtewig

Der Saynbach kommt bislang erstaunlich gut durch den Hitzesommer. Doch die Arge Saynbach weiß, dass steigende Temperaturen und längere Trockenperioden die Fische künftig stärker unter Druck setzen können.

Lesezeit 3 Minuten
Während d er Rhein mit hohen Wassertemperaturen zunehmend zum Problem für Fische wird, gibt es für den Saynbach vorerst Entwarnung. Seit Wochen fehlen größere Niederschläge, die Temperaturen erreichen immer wieder Rekordwerte. Doch der rund 40 Kilometer lange Westerwälder Bach kommt bislang erstaunlich gut durch den Hitzesommer.
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