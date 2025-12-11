First Responder werden für jeden Einsatz unterstützt

In der Verbandsgemeinde Wallmerod sind derzeit drei First-Responder-Einheiten im Einsatz. Die freiwilligen Helfer werden jetzt laut Beschluss des VG-Rates mit 75 Euro pro Einsatz unterstützt.
Lesezeit 1 Minute
Die medizinische Versorgung war eines der Hauptthemen der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderates Wallmerod. In der Verbandsgemeinde (VG) sind derzeit drei First-Responder-Einheiten im Einsatz, berichtete Bürgermeister Klaus Lütkefedder: die DRK-Ortsgruppen Meudt und Nentershausen sowie die Freiwillige Feuerwehr Weltersburg.