Mit 1700 Aktiven konnte der Sparkasse Westerwald-Sieg Firmenlauf in Bad Marienberg in diesem Jahr einen neuen Teilnehmerrekord erzielen. Einen großen Anteil daran hatte das inklusive Team Caritas, das 160 Sportler stellte.

Daniel Jungs Wunsch beim Sparkasse Westerwald-Sieg Firmenlauf in Bad Marienberg ist in Erfüllung gegangen: Der 51-Jährige aus Höhr-Grenzhausen, der überwiegend auf den Rollstuhl angewiesen ist, hat es geschafft, das Ziel aufrecht auf seinen Beinen stehend zu erreichen. Dafür hat er den Rollstuhl etliche Meter vorher zurückgelassen.

Es sind Geschichten wie diese, die Sport in Gemeinschaft zu einem so wichtigen Kitt in der Gesellschaft machen. Daniel Jung ist seit 32 Jahren Beschäftigter im Betrieb Montabaur der Caritas-Werkstätten Westerwald-Rhein-Lahn. Unterstützung im Arbeitsalltag erhält er von Klaus Arnold, Fachkraft im Gruppendienst, der beim Firmenlauf an Jungs Seite war und ihn auch sonst bei der Aufrechterhaltung seiner körperlichen Möglichkeiten und kognitiven Fähigkeiten fördert.

i Ein besonders emotionaler Moment beim Firmenlauf in Bad Marienberg: Daniel Jung (vorne links) aus Höhr-Grenzhausen, der überwiegend auf einen Rollstuhl angewiesen ist, schafft es mithilfe von Fachkraft Klaus Arnold, auf seinen Beinen stehend die Ziellinie zu passieren. Dieser Moment erforderte von Daniel Jung eine große Anstrengung, doch sein Wunsch ging in Erfüllung. Seinen Rollstuhl hatte er etliche Meter vorm Ziel zurückgelassen. Auf seine Leistung ist Daniel Jung zurecht stolz. Atlas Sport Bad Marienberg

Das Duo war Teil einer rund 160-köpfigen Gruppe der Caritas-Werkstätten Westerwald-Rhein-Lahn, die jetzt bei der beliebten Laufveranstaltung in Bad Marienberg am Start war, die in diesem Jahr mit 1700 Teilnehmern einen neuen Rekord verbuchen konnte. Und auch für Team Caritas, das 2023 erstmals mit 104 und 2024 mit 130 Sportlern antrat, war 2025 demnach ein Rekordjahr. Als Belohnung gab’s vom Veranstalter Pokale mit der Gravur „Laufhelden“.

Dein Stein ins Rollen gebracht hat seinerzeit Dagmar Theis, die in Bad Marienberg wohnt und bei den Caritas-Werkstätten die Abteilung Viweca-Arbeitsmarktintegration leitet. Wie sie im Gespräch mit unserer Zeitung erklärt, sorgt die Crew von Atlas Sport seit 2023 dafür, dass die Mitglieder vom Team Caritas, zu dem Menschen mit und ohne Beeinträchtigung gehören, beim Firmenlauf zusammen mit den regulären Fünf-Kilometer-Läufern starten können, aber nur eine sogenannte Inklusionsstrecke über eine Runde (1,6 Kilometer lang) statt drei Runden absolvieren müssen. „Wir starten also mit allen gemeinsam“, freut sich Dagmar Theis. 30 Mitglieder haben sogar die gesamte Strecke bewältigt.

i Das Team Caritas mit seinen circa 160 Teilnehmern wurde beim Sparkasse Westerwald-Sieg Firmenlauf in Bad Marienberg als Laufheld ausgezeichnet. Für jeden der teilnehmenden Caritas-Standorte gab's einen Pokal mit Gravur. Dagmar Theis

Team Caritas, zu dem Werkstattbeschäftigte und Mitarbeiter der Caritas-Betriebe Rotenhain, Montabaur, Niederelbert, Hundsangen (Cap-Markt) sowie der Integrationsabteilung Viweca und der Tagesförderstätte Wirges zählen, war dabei rollend, walkend, joggend oder mit Rollator unterwegs. Unterstützt und begleitet wurden die Läufer von Angehörigen, gesetzlichen Betreuern oder Mitarbeitern der benachbarten Wohnheime der GfB Hachenburg. Der Transport zum Lauf erfolgte für die meisten nach einem Arbeitstag, der in der Regel um 7 Uhr begonnen hatte, mit einem großen Bus von Montabaur nach Bad Marienberg. Das Küchenteam vom Standort Montabaur versorgte die Sportler mit Snacks und Getränken. Vor Ort ermöglichte Atlas Sport den Athleten viele Sitzmöglichkeiten. Die einheitlichen T-Shirts für die rund 160 Läufer sowie die Kosten für die Startgebühr wurden von den Caritas-Werkstätten übernommen.

Die Teilnahme an dem Lauf in der großen Gruppe stärke den Teamgeist innerhalb der Werkstätten enorm, lobt Dagmar Theis. Zudem diene die Bewegung der Steigerung der körperlichen Fitness aller Beteiligten. Vor dem Veranstaltungstag sei schon intensiv – unter Anleitung von Sportfachkräften – an den Standorten Rotenhain, Niederelbert, Montabaur und Hundsangen trainiert worden. Die dabei erzielten Effekte kämen auch der Ausdauer aller im Arbeitsalltag zugute. Eine Beschäftigte, so erzählt Theis, habe ihr sogar von positiven Veränderungen berichtet, die ihr Arzt durch das regelmäßige Laufen bei ihr festgestellt habe. „Und natürlich macht die gemeinsame Bewegung auch Spaß“, so die Abteilungsleiterin weiter.

i Im Anschluss an den Lauf wurden am Standort Montabaur der Caritas-Werkstätten Westerwald-Rhein-Lahn noch Urkunden an die Laufhelden verliehen, die ihre Auszeichnungen stolz präsentieren. Dagmar Theis

Für das Unternehmen, so ergänzt Theis, seien Respekt und der Umgang auf Augenhöhe wichtig und werde durch ein solches Ereignis noch einmal verstärkt. Der Firmenlauf, das bestätigt auch Armin Gutwald (Geschäftsführer der Caritas Werkstätten Westerwald-Rhein-Lahn), sei gelebte Inklusion. Gutwalds Fazit lautet daher: „Das war eine absolut gelungene Veranstaltung. Wir sind heute die Laufhelden gewesen und freuen uns schon jetzt aufs nächste Jahr.“