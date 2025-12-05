Feuerwehreinsatz: Firmenbrand in Bad Marienberg ohne größere Schäden
Am Freitagnachmittag wurde die Feuerwehr in Bad Marienberg über einen Firmenbrand informiert.
Ein technischer Defekt war Ursache eines Feuerwehreinsatzes am Freitagnachmittag in Bad Marienberg. Nach Mitteilung der Polizei brannte es beim Metallwarenhersteller Helmut Rübsamen GmbH & Co KG. Der Firmenbrand war schnell gelöscht und hat deshalb nur geringe Sachschäden verursacht.