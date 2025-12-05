Feuerwehreinsatz Firmenbrand in Bad Marienberg ohne größere Schäden 05.12.2025, 19:30 Uhr

Am Freitagnachmittag wurde die Feuerwehr in Bad Marienberg über einen Firmenbrand informiert.

Ein technischer Defekt war Ursache eines Feuerwehreinsatzes am Freitagnachmittag in Bad Marienberg. Nach Mitteilung der Polizei brannte es beim Metallwarenhersteller Helmut Rübsamen GmbH & Co KG. Der Firmenbrand war schnell gelöscht und hat deshalb nur geringe Sachschäden verursacht.







