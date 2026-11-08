Möbelhersteller plant Umzug
Firma Wünsche feiert am Neubau in Hachenburg Richtfest
Vertreter der Wünsche GmbH feierten mit Partnern, Freunden und Bekannten Richtfest an ihrem Neubau im Mittelstandspark in Hachen
Vertreter der Wünsche GmbH feierten mit Partnern, Freunden und Bekannten Richtfest an ihrem Neubau im Mittelstandspark in Hachenburg-Altstadt.
Röder-Moldenhauer

Im Sommer 2027 soll die neue Zentrale der bisher in Nistertal ansässigen Firma Wünsche im Hachenburger Mittelstandspark bezugsfertig sein. Jetzt wurde Richtfest gefeiert – wenn auch etwas anders, als ursprünglich geplant.

Lesezeit 2 Minuten
Seit Kurzem kann man im Mittelstandspark an der B413 in Hachenburg-Altstadt beobachten, wie eine imposante Holzkonstruktion in die Höhe wächst: Hier entsteht die neue Zentrale des Möbelherstellers Wünsche, der bislang seinen Sitz in Nistertal hat und für Sommer 2027 seinen Umzug in die Löwenstadt vorbereitet.
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