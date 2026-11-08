Möbelhersteller plant Umzug Firma Wünsche feiert am Neubau in Hachenburg Richtfest Nadja Hoffmann-Heidrich 08.11.2026, 18:00 Uhr

i Vertreter der Wünsche GmbH feierten mit Partnern, Freunden und Bekannten Richtfest an ihrem Neubau im Mittelstandspark in Hachenburg-Altstadt. Röder-Moldenhauer

Im Sommer 2027 soll die neue Zentrale der bisher in Nistertal ansässigen Firma Wünsche im Hachenburger Mittelstandspark bezugsfertig sein. Jetzt wurde Richtfest gefeiert – wenn auch etwas anders, als ursprünglich geplant.

Seit Kurzem kann man im Mittelstandspark an der B413 in Hachenburg-Altstadt beobachten, wie eine imposante Holzkonstruktion in die Höhe wächst: Hier entsteht die neue Zentrale des Möbelherstellers Wünsche, der bislang seinen Sitz in Nistertal hat und für Sommer 2027 seinen Umzug in die Löwenstadt vorbereitet.







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