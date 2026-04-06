Nachdem Kunden der Mühlenbäckerei in Montabaur „Strafzettel“ der Firma Parkdepot erhalten haben, erklärt der Münchener Dienstleister die geltenden Regeln auf dem Gelände in Allmannshausen.
Lesezeit 1 Minute
Wer mit seinem Fahrzeug nur kurz außerhalb der Öffnungszeiten den Parkplatz in Montabaur-Allmannshausen nutzt, muss nicht mit einem „Strafzettel” der Firma Parkdepot rechnen. Das hat der Münchener Dienstleister für Parkraumbewirtschaftung erklärt, nachdem es Kritik an einer Vertragsstrafe für einen Kunden der Mühlenbäckerei gab.