Langenbacher Energiepionier Firma Mann feiert den 100. Geburtstag spektakulär 23.09.2025, 06:00 Uhr

i Auch spektakuläre Aktionen wie eine Seilrutsche in großer Höhe prägten die Feier des 100. Geburtstages der Unternehmensgruppe Mann in Langenbach bei Kirburg. Tim Moldenhauer. Röder-Moldenhauer

Mit zwei Erlebnistagen auf dem Werksgelände in Langenbach feierte das Familienunternehmen Mann jetzt seinen 100. Geburtstag. Dabei standen nicht nur ein kleiner Festakt, sondern auch spektakuläre Aktionen und vielfältige Erlebnisse auf dem Programm.

Auch wenn die Familie Mann in Langenbach bei Kirburg jetzt ihren 100. Geburtstag feiert, kann von „Betagtheit“ bei dem Jubilar keine Rede sein: Die Firmengruppe versorgt mehr denn je Verbraucher, aber ebenso Betriebe und Institutionen mit umweltfreundlicher Energie und Wärme.







