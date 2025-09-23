Mit zwei Erlebnistagen auf dem Werksgelände in Langenbach feierte das Familienunternehmen Mann jetzt seinen 100. Geburtstag. Dabei standen nicht nur ein kleiner Festakt, sondern auch spektakuläre Aktionen und vielfältige Erlebnisse auf dem Programm.
Auch wenn die Familie Mann in Langenbach bei Kirburg jetzt ihren 100. Geburtstag feiert, kann von „Betagtheit“ bei dem Jubilar keine Rede sein: Die Firmengruppe versorgt mehr denn je Verbraucher, aber ebenso Betriebe und Institutionen mit umweltfreundlicher Energie und Wärme.