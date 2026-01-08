Insolvenz nach 60 Jahren Firma Cohline schließt ihr Werk in Montabaur Thorsten Ferdinand 08.01.2026, 16:00 Uhr

i Nach mehr als 60 Jahren endet die Produktion am Cohline-Standort in Montabaur. Thorsten Ferdinand

Es ist ein Einschnitt für die Beschäftigten und für Montabaur: Ende Januar gehen bei Cohline im Gewerbegebiet „Am Alten Galgen“ die Lichter aus. Mit dem Auslaufen der Produktion endet am Standort eine mehr als 60-jährige Firmengeschichte.

Zum Monatsende schließt die Firma Cohline ihr Werk im Gewerbegebiet „Am Alten Galgen“ in Montabaur. Das Schwesterunternehmen des Rohrleitungsherstellers aus Dillenburg steckte bereits seit einigen Jahren in finanziellen Schwierigkeiten. Der Versuch, den Automobilzulieferer in einem Schutzschirmverfahren zu retten, ist im vergangenen Jahr gescheitert.







Artikel teilen

Artikel teilen