Gerüchte gab es schon länger, jetzt steht es offiziell fest: Die Firma AMI aus Luckenbach, Spezialist für Förder- und Lagertechnik, ist insolvent. Der Insolvenzverwalter Klaus Ortmüller erläutert, wie es jetzt weitergehen soll.
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Die Reihe der Firmeninsolvenzen in der Region reißt nicht ab: Am 17. April hat das Unternehmen AMI Förder- und Lagertechnik GmbH in Luckenbach den Antrag auf ein Insolvenzverfahren gestellt. Das hat der Insolvenzverwalter Klaus Ortmüller aus Betzdorf auf Anfrage unserer Zeitung bestätigt.