Unternehmen aus Luckenbach
Firma AMI ist insolvent und soll verkauft werden
Die Firma AMI aus Luckenbach hat einen Insolvenzantrag gestellt. Das Unternehmen soll möglichst zeitnah verkauft und zum 1. Juni
Die Firma AMI aus Luckenbach hat einen Insolvenzantrag gestellt. Das Unternehmen soll möglichst zeitnah verkauft und zum 1. Juni an den neuen Investor übertragen werden.
Nadja Hoffmann-Heidrich

Gerüchte gab es schon länger, jetzt steht es offiziell fest: Die Firma AMI aus Luckenbach, Spezialist für Förder- und Lagertechnik, ist insolvent. Der Insolvenzverwalter Klaus Ortmüller erläutert, wie es jetzt weitergehen soll. 

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Die Reihe der Firmeninsolvenzen in der Region reißt nicht ab: Am 17. April hat das Unternehmen AMI Förder- und Lagertechnik GmbH in Luckenbach den Antrag auf ein Insolvenzverfahren gestellt. Das hat der Insolvenzverwalter Klaus Ortmüller aus Betzdorf auf Anfrage unserer Zeitung bestätigt.

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