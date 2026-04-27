Unternehmen aus Luckenbach Firma AMI ist insolvent und soll verkauft werden Nadja Hoffmann-Heidrich 27.04.2026, 18:00 Uhr

i Die Firma AMI aus Luckenbach hat einen Insolvenzantrag gestellt. Das Unternehmen soll möglichst zeitnah verkauft und zum 1. Juni an den neuen Investor übertragen werden. Nadja Hoffmann-Heidrich

Gerüchte gab es schon länger, jetzt steht es offiziell fest: Die Firma AMI aus Luckenbach, Spezialist für Förder- und Lagertechnik, ist insolvent. Der Insolvenzverwalter Klaus Ortmüller erläutert, wie es jetzt weitergehen soll.

Die Reihe der Firmeninsolvenzen in der Region reißt nicht ab: Am 17. April hat das Unternehmen AMI Förder- und Lagertechnik GmbH in Luckenbach den Antrag auf ein Insolvenzverfahren gestellt. Das hat der Insolvenzverwalter Klaus Ortmüller aus Betzdorf auf Anfrage unserer Zeitung bestätigt.







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