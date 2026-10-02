Mit Witz und Musik
Finale des Westerwälder Kleinkunstfestivals steht bevor
Echte Hingucker bei der finalen Veranstaltung des Westerwälder Kleinkunstfestivals „Folk and Fools“: die vier charismatischen Sä
Echte Hingucker bei der finalen Veranstaltung des Westerwälder Kleinkunstfestivals „Folk and Fools“: die vier charismatischen Sängerinnen von „Medlz“. Sie gelten als die beste weibliche A-Cappella-Popband Europas.
Foto Medlz

Preisgekrönte Stimmen, Irish-Folk-Klänge und scharfer Kabarett-Witz: Das Finale des Westerwälder Kleinkunstfestivals verwandelt Montabaur in einen Abend voller Musik, Humor und Überraschungen. Karten im Vorverkauf erhältlich.

Lesezeit 1 Minute
Am Samstag, 14. November, 19 Uhr, steigt im Haus Mons Tabor in Montabaur das große Finale des Westerwälder Kleinkunstfestivals „Folk and Fools“. Dort werden die A-cappella-Girlgroup „Medlz“, die Irish-Folk-Band „Cara“ und der Kabarettist Philipp Weber die Stimmung aufheizen.
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