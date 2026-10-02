Mit Witz und Musik Finale des Westerwälder Kleinkunstfestivals steht bevor Hans-Peter Metternich 02.10.2026, 18:00 Uhr

i Echte Hingucker bei der finalen Veranstaltung des Westerwälder Kleinkunstfestivals „Folk and Fools“: die vier charismatischen Sängerinnen von „Medlz“. Sie gelten als die beste weibliche A-Cappella-Popband Europas. Foto Medlz

Preisgekrönte Stimmen, Irish-Folk-Klänge und scharfer Kabarett-Witz: Das Finale des Westerwälder Kleinkunstfestivals verwandelt Montabaur in einen Abend voller Musik, Humor und Überraschungen. Karten im Vorverkauf erhältlich.

Am Samstag, 14. November, 19 Uhr, steigt im Haus Mons Tabor in Montabaur das große Finale des Westerwälder Kleinkunstfestivals „Folk and Fools“. Dort werden die A-cappella-Girlgroup „Medlz“, die Irish-Folk-Band „Cara“ und der Kabarettist Philipp Weber die Stimmung aufheizen.







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