Preisgekrönte Stimmen, Irish-Folk-Klänge und scharfer Kabarett-Witz: Das Finale des Westerwälder Kleinkunstfestivals verwandelt Montabaur in einen Abend voller Musik, Humor und Überraschungen. Karten im Vorverkauf erhältlich.
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Am Samstag, 14. November, 19 Uhr, steigt im Haus Mons Tabor in Montabaur das große Finale des Westerwälder Kleinkunstfestivals „Folk and Fools“. Dort werden die A-cappella-Girlgroup „Medlz“, die Irish-Folk-Band „Cara“ und der Kabarettist Philipp Weber die Stimmung aufheizen.