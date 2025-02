Projektchor zu 170. Geburtstag Filmmusik bringt Action in Montabaurer Traditionschor Hans-Peter Metternich 03.02.2025, 14:24 Uhr

i Der Gesangverein Mendelssohn Bartholdy Montabaur feiert in diesem Jahr seinen 170. Geburtstag. Am 11. Februar startet in der Stadthalle das Chorprojekt „Montabaur singing Hollywood“. Der Geburtstagschor steht unter der Leitung von Dominik Pörtner (das Foto entstand jüngst bei einer Probe des Hauptchores). Hans-Peter Metternich

40 Stimmen hat der Projektchor schon: Mit ihm will der Traditionsverein Mendelssohn Bartholdy Montabaur seinen 170. Geburtstag feiern. Und die Sänger haben sich noch anderes ausgedacht – auch für die (noch) nicht singenden Montabaurer.

Der Gesangverein Mendelssohn Bartholdy Montabaur wird in diesem Jahr 170 Jahre alt. Ein stolzer, und in der traditionellen Chorszene durchaus nicht alltäglicher Geburtstag, den die Mendelssöhne in diesem Jahr – seit etlichen Jahren erheben auch Mendels-Töchter ihre Stimme in dem Traditionschor – gebührend feiern wollen.

