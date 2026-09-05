Lebendige Erinnerungskultur
Filmclub Montabaur: 65 Jahre kulturelle Dokumentation
So machte der Filmclub Montabaur mit dem Deckblatt zu seiner Satzung 1961 auf sich aufmerksam
So machte der Filmclub Montabaur mit dem Deckblatt zu seiner Satzung 1961 auf sich aufmerksam
Hans-Peter Metternich

Der Filmclub Montabaur bewahrt seit 65 Jahren regionale Geschichten auf Film. Die Archive wurden digital gesichert – künftig soll ein Retro-Kino alte Bilder zurück auf die Leinwand bringen und Erinnerungen neu wecken.

Lesezeit 2 Minuten
Seit 65 Jahren gibt es den „Filmclub Montabaur“. Die Mitglieder dieser Vereinigung haben es sich seit sechseinhalb Jahrzehnten auf die Fahnen geschrieben, bedeutende Ereignisse in und um die Region filmisch zu dokumentieren. Damit diese Dokumente nicht verloren gehen und der Nachwelt erhalten bleiben, haben die Mitglieder den Bestand digitalisiert, dreifach gesichert und dem Archiv der Stadt Montabaur zur Verfügung gestellt.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungZeitgeschichte

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren