Lebendige Erinnerungskultur Filmclub Montabaur: 65 Jahre kulturelle Dokumentation Hans-Peter Metternich 05.09.2026, 15:00 Uhr

i So machte der Filmclub Montabaur mit dem Deckblatt zu seiner Satzung 1961 auf sich aufmerksam Hans-Peter Metternich

Der Filmclub Montabaur bewahrt seit 65 Jahren regionale Geschichten auf Film. Die Archive wurden digital gesichert – künftig soll ein Retro-Kino alte Bilder zurück auf die Leinwand bringen und Erinnerungen neu wecken.

Seit 65 Jahren gibt es den „Filmclub Montabaur“. Die Mitglieder dieser Vereinigung haben es sich seit sechseinhalb Jahrzehnten auf die Fahnen geschrieben, bedeutende Ereignisse in und um die Region filmisch zu dokumentieren. Damit diese Dokumente nicht verloren gehen und der Nachwelt erhalten bleiben, haben die Mitglieder den Bestand digitalisiert, dreifach gesichert und dem Archiv der Stadt Montabaur zur Verfügung gestellt.







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