Florian Krempel im Gespräch Film über Kinderhospizarbeit ist ein Herzensprojekt Gaby Wertebach 03.12.2025, 06:00 Uhr

i Florian Krempel beim Dreh eines seiner Projekte für die Masterarbeit, die er inzwischen erfolgreich abschlossen hat. Florian Krempel

Wie sieht der Alltag einer Familie mit schwer krankem Kind aus? Welche Hilfe kann der Kinder- und Jugendhospizdienst aus Hachenburg leisten? Diesen Fragen spürt der Filmemacher Florian Krempel aus Westerburg in seiner Masterarbeit nach.

Florian Krempel aus Westerburg hat vor Kurzem sein Journalismus-Studium beendet. Für seine Masterarbeit suchte der 26-Jährige nach einem Thema, er blätterte durch verschiedene Zeitschriften und stieß dabei auf einen Artikel über den im Frühjahr 2024 neu eröffneten Kinder- und Jugendhospizdienst in Hachenburg.







Artikel teilen

Artikel teilen