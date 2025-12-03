Film über Kinderhospizarbeit ist ein Herzensprojekt

Wie sieht der Alltag einer Familie mit schwer krankem Kind aus? Welche Hilfe kann der Kinder- und Jugendhospizdienst aus Hachenburg leisten? Diesen Fragen spürt der Filmemacher Florian Krempel aus Westerburg in seiner Masterarbeit nach.
Lesezeit 3 Minuten
Florian Krempel aus Westerburg hat vor Kurzem sein Journalismus-Studium beendet. Für seine Masterarbeit suchte der 26-Jährige nach einem Thema, er blätterte durch verschiedene Zeitschriften und stieß dabei auf einen Artikel über den im Frühjahr 2024 neu eröffneten Kinder- und Jugendhospizdienst in Hachenburg.