Gelungener Auftakt FFW Nentershausen hat guten Grund zum Feiern Andreas Egenolf 04.05.2026, 17:00 Uhr

i Mit zahlreichen kreativen Maßnahmen macht die Freiwillige Feuerwehr Nentershausen derzeit auf ihre diesjährigen Feierlichkeiten zum 155. Geburtstag aufmerksam, wie hier mit einem überdimensionalen Feuerwehrhelm an der Landesstraße 318. Andreas Egenolf

Feierlichkeiten haben mit großem Familienwandertag am 1. Mai begonnen. Die Brandschützer legen mit drei weiteren Veranstaltungen die Messlatte hoch und informieren in einer Festschrift über ihre Geschichte.

Vier große Veranstaltungen für einen 155-jährigen Geburtstag? Wer dieser Tage durch Nentershausen fährt, der mag sich angesichts der omnipräsenten Werbung der Freiwilligen Feuerwehr Nentershausen diese Frage durchaus stellen. Doch dass die Floriansjünger der Westerwaldgemeinde in den kommenden Wochen trotz des nicht runden Jubiläums so groß feiern, hat einen Grund.







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