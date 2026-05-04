Feierlichkeiten haben mit großem Familienwandertag am 1. Mai begonnen. Die Brandschützer legen mit drei weiteren Veranstaltungen die Messlatte hoch und informieren in einer Festschrift über ihre Geschichte.
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Vier große Veranstaltungen für einen 155-jährigen Geburtstag? Wer dieser Tage durch Nentershausen fährt, der mag sich angesichts der omnipräsenten Werbung der Freiwilligen Feuerwehr Nentershausen diese Frage durchaus stellen. Doch dass die Floriansjünger der Westerwaldgemeinde in den kommenden Wochen trotz des nicht runden Jubiläums so groß feiern, hat einen Grund.