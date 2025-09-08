Wie alles begann, die Entwicklung und aktuelle Lage: Ein Blick in die Festschrift lohnt. Gefeiert wird das Jubiläum am verlängerten zweiten Septemberwochenende.

In diesem Jahr wird die Freiwillige Feuerwehr Girod 100 Jahre alt. Ein Grund, dieses Jubiläum gebührend zu feiern. Das tun die Wehrleute am verlängerten zweiten Septemberwochenende. Am Freitag, 12. September, werden mit einem internen Kommers die Feierlichkeiten eröffnet. Der darauffolgende Sonntag steht dann ganz im Zeichen der Geburtstagsfeier mit der ganzen Bevölkerung (siehe Auslagerung). Die WZ sprach mit Dominik Exner über die Anfänge der Freiwilligen Feuerwehr in Girod, über die Entwicklung und über die aktuelle Lage.

Dominik Exner zitiert aus der Chronik in der Festschrift: „In einer von politischen und wirtschaftlichen Turbulenzen geprägten Zeit, in der das Land nach den Schrecken des Ersten Weltkriegs Stabilität suchte, wurde in Girod ein Fundament für die Sicherheit der Dorfgemeinschaft gelegt. Im Jahr 1925 fanden sich engagierte Bürger zusammen, um die Freiwillige Feuerwehr Girod zu gründen und damit den Brandschutz auf eine neue, ehrenamtliche Basis zu stellen. Was damals aus reiner Eigeninitiative entstand, entwickelte sich zu einem unverzichtbaren Bestandteil unseres öffentlichen Lebens. Mit der Gründung reagierten die Bürger auf die unzureichende Ausstattung und Ausbildung der damaligen Pflichtfeuerwehr und schufen eine Organisation, die seit einem Jahrhundert für den Schutz der Gemeinde steht.“

i Die Männer der Freiwilligen Feuerwehr in Girod im Jahr 1927. Freiwillige Feuerwehr Girod

Weiter heißt es: „Unterstützt von Ortsbürgermeister Johann Thome und der Gemeindevertretung wurde am 26. Februar 1925 ein Antrag an den Nassauischen Feuerwehrverband in Wiesbaden gestellt, um als Mitglied aufgenommen zu werden. Der Verband stimmte dem Antrag am 18. März 1925 zu. Damit stand der Gründung der Freiwilligen Feuerwehr nichts mehr im Wege. Am 25. März 1925 fand die Gründungsversammlung in der Gastwirtschaft von Johann Peter Bendel statt, wo sich 20 Männer zusammenfanden, um die Freiwillige Feuerwehr Girod mit dem ersten Kommandanten Josef Endres II zu gründen. Am 25. März 1928 bewährte sich die junge Wehr erstmals bei einem Brand in Großholbach. In den folgenden Jahren wuchs die Mitgliederzahl auf 32 aktive Feuerwehrmänner.“

Soweit der Auszug aus der Chronik. Die lesenswerte, mit viel Aufwand gestaltete Festschrift, die der Vorstand und die Wehrführung bereit halten und die auf der Webseite einsehbar ist, lässt die Feuerwehrgeschichte von 1925 bis heute in Wort und Bild im Detail Revue passieren. Jedem, der sich der Giroder Feuerwehr verbunden fühlt, ist diese Festschrift wärmstens zu empfehlen.

i Die Freiwillige Feuerwehr Girod beim Einsatz zum Löschen eines Heubrandes auf der Autobahn A 3. Freiwillige Feuerwehr Girod

Heute ist die Freiwillige Feuerwehr Girod, der Maximilian Wottke als junger Wehrführer vorsteht (er wird beim Kommers offiziell ernannt), ein Sinnbild für bürgerschaftliches Engagement und Verlässlichkeit. Doch nicht nur die aktive Feuerwehr von Girod hat dieses Jahr einen Grund zum Feiern. Auch die Jugendwehr kann auf eine stolze Historie zurückblicken.

Die Nachwuchsgruppe wurde 1995 mit knapp 20 interessierten Kindern und Jugendlichen mit ihren damaligen Betreuern Heiko Herz und Dirk Reusch sowie Wehrführer Jürgen Herbst aus der Taufe gehoben. 30 Jahre, zwei Generationen und mehrere Jugendwarte später gibt es immer noch motivierte Mädchen und Jungen, die sich gerne für die Feuerwehr engagieren und Freude am gemeinsamen Üben, Helfen und Lernen haben.

i Der erste Spatenstich zum Bau des neuen Gerätehauses im Jahr 2000. (Von links) Gerd Noll, Vorsitzender des Fördervereines, Gerold Holzenthal, Wehrleiter der VG-Wehr Montabaur, Edmund Schaaf, Bürgermeister von Montabaur, Jürgen Herbst, Wehrführer, Karl-Heinz Fendt, Ortsbürgermeister von Girod. Freiwillige Feuerwehr Girod

Hier noch einige ausgewählte, interessante Meilensteine der Vereinsgeschichte. 1925: Gründung der Freiwilligen Feuerwehr Girod mit 20 Mitgliedern; 1928: Erste Bewährung bei einem Brand in Großholbach; 1939: Bestellung einer Pflichtfeuerwehr, da viele Männer zum Wehrdienst einberufen wurden; 1951: Wiedereinführung der Freiwilligen Feuerwehr; 1955: Erste Motorspritze mit Schlauchmaterial; 1959: Das Backhaus wird neues Gerätehaus; 1964: Ein Ford Transit wird erstes Feuerwehrauto; 1979: Gründung eines Fördervereines; 2002: Einweihung und Umzug ins neue Gerätehaus.

Am kommenden Wochenende wird das Jubiläum der Feuerwehr Girod ausgiebig gefeiert. Die gesamte Bevölkerung ist herzlich eingeladen, diesen runden Geburtstag gemeinsam mit den „Geburtstagskindern“ mitzufeiern.

i Gruppenbild der Jugendfeuerwehr im Gründungsjahr 1995. Freiwillige Feuerwehr Girod

Das Jubiläumsfest beginnt am Freitag, 12. September, mit einem internen Festkommers. Im Anschluss daran steigt gegen 21 Uhr eine öffentliche Blaulicht-Party mit Livemusik. Am darauffolgenden Sonntag beginnt um 9 Uhr ein Festgottesdienst, der musikalisch vom MGV Girod gestaltet wird. Nach der Eucharistiefeier setzt sich der Familientag mit einem Frühschoppen fort, zu dem die Bevölkerung herzlich eingeladen ist. Gegen 13.30 Uhr kommt Bewegung in die Giroder Straßen, denn eine Feuerwehrparade zieht von der Grundschule zur Festhalle. Neben einer Fahrzeugausstellung und weiteren bemerkenswerten Angeboten für Große und besonders auch für die Kleinen, wird am Nachmittag Kaffee und Kuchen angeboten, bei dem unter anderem die Tanzgruppe des TuS Girod auftreten wird. Alle Veranstaltungen finden in und um die Sporthalle Girod statt.

Der Eintritt zu den Veranstaltungen an beiden Tagen ist frei. Für das leibliche Wohl ist dann bestens gesorgt hpm