Gemeinsame Wache im Westerwald Feuerwehrzentrum in Wirscheider Gemarkung eröffnet Hans-Peter Metternich 27.09.2026, 12:00 Uhr

i Ein Geschenk der Verwaltung an die Feuerwehr Lichtheck zur Einweihung des neuen Gerätehauses. Damit könne man bei den Außenanlagen selbst Hand anlegen, meinte der VG-Chef Michael Merz (Mitte) augenzwinkernd. Hans-Peter Metternich

Ein neues Feuerwehrzentrum für den Westerwald: Drei Wehren arbeiten jetzt unter einem Dach – modern ausgestattet und bereits einsatzerprobt. Ein zentraler Stützpunkt, der Hilfe, Ausbildung und Sicherheit bündelt.

Am Freitag haben die rund 40 Feuerwehrleute aus Alsbach, Sessenbach und Wirscheid, deren Einheiten fusioniert sind, ihr neues Domizil unter einem Dach offiziell bezogen. Das Feuerwehrgerätehaus an der L306 in der Wirscheider Gemarkung wurde bereits im Juni dieses Jahres in Dienst gestellt und hat auch schon seine „Feuertaufe“ bestanden.







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