Feuerwehrleute sind stets in Bereitschaft, bei Gefahr auszurücken, um zu helfen. Für ihre Einsätze sind ha der Kreisfeuerwehrverband zum 50-jährigen Jubiläum einige ausgezeichnet. Neben Silbernen Ehrennadeln sind auch ein paar Goldene dabei gewesen.
Im Rahmen des Festaktes zum 50. Geburtstag des Kreisfeuerwehrverbandes in der Sport- und Kulturhalle Wallmerod (wir berichteten) wurden öffentlichkeitswirksam vor großer Kulisse etliche Kameradinnen und Kameraden für ihre besonderen Verdienste um das Feuerwehrwesen mit Urkunden und Ehrenzeichen des Landes- beziehungsweise des Deutschen Feuerwehrverbandes ausgezeichnet.