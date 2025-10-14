Ehrungen in Wallmerod Feuerwehrler für besondere Leistungen ausgezeichnet Hans-Peter Metternich 14.10.2025, 14:00 Uhr

i Im Rahmen des Festaktes zum 50. Geburtstag des Kreisfeuerwehrverbandes in der Sport- und Kulturhalle Wallmerod wurden öffentlichkeitswirksam vor großer Kulisse etliche Kameradinnen und Kameraden für ihre besonderen Verdienste um das Feuerwehrwesen mit Urkunden und Ehrenzeichen des Landes- beziehungsweise des Deutschen Feuerwehrverbandes ausgezeichnet. Hans-Peter Metternich

Feuerwehrleute sind stets in Bereitschaft, bei Gefahr auszurücken, um zu helfen. Für ihre Einsätze sind ha der Kreisfeuerwehrverband zum 50-jährigen Jubiläum einige ausgezeichnet. Neben Silbernen Ehrennadeln sind auch ein paar goldene dabei gewesen.

Im Rahmen des Festaktes zum 50. Geburtstag des Kreisfeuerwehrverbandes in der Sport- und Kulturhalle Wallmerod (wir berichteten) wurden öffentlichkeitswirksam vor großer Kulisse etliche Kameradinnen und Kameraden für ihre besonderen Verdienste um das Feuerwehrwesen mit Urkunden und Ehrenzeichen des Landes- beziehungsweise des Deutschen Feuerwehrverbandes ausgezeichnet.







Artikel teilen

Artikel teilen