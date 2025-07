„Heute ist ein besonderer Tag für die Freiwillige Feuerwehr Seck und die Feuerwehr unserer Verbandsgemeinde (VG) Rennerod insgesamt“, sagte VG-Bürgermeister Gerrit Müller bei der Einweihung des neue Feuerwehrgerätehauses in Seck. Mit dem Bau des Gebäudes sei nicht nur etwas Gutes, sondern etwas spürbar Wirksames für die Sicherheit und Zukunft entstanden. Es stärke den flächendeckenden und dezentralen Brandschutz. „Es ist ein Einsatzgebäude für unsere Feuerwehrleute, ihren aktiven Dienst und ihre engagierte Jugendarbeit“, so der VG-Bürgermeister. Aber wichtig seien auch die Leute, die so ein Gebäude füllen.

Die Kameradinnen und Kameraden seien da, nicht nur wenn es brennt, sondern in vielen Lebenssituationen, wenn ihre Hilfe benötigt wird. Der Neubau sei ein Beleg dafür, dass die VG ihre Pflichtaufgabe ernst nehme, es sei aber auch ein Zeichen für Dankbarkeit. Er dankte allen Beteiligten für ihren Einsatz beim Bau.

i Michael Haas (Zweiter v. rechts) und Jürgen Simon (Dritter v. rechts) wurden für ihr langjähriges Engagement bei der Feuerwehr geehrt. Mariam Nasiripour

Anschließend segnete Pastoralreferent Markus Schumacher das Gebäude. Der stellvertretende Wehrleiter Manuel Haas erörterte, dass das Gebäude ein Symbol für Zusammenhalt, Verantwortung und gelebte Gemeinschaft sei. „Die Freiwillige Feuerwehr ist der Rückhalt unserer Gesellschaft“, sagte er. Und Wehrführer Jürgen Simon beschrieb das neue Gebäude als modern und zweckmäßig. Damit sei die Feuerwehr gut gerüstet für die Herausforderungen der Zukunft.

Anschließend übergab der ausführende Architekt Thomas Schäfer den Schlüssel für das Gebäude an VG-Bürgermeister, Wehrleitung und Wehrführung. Ortsbürgermeister Johannes Jung hob die hohe Fachkompetenz der Wehr hervor und sagte, dass sie immer darauf bedacht sei, mit dem Fortschritt mitzugehen. Als Geschenk hatte er einen Zuschuss für die neue Motorsäge dabei, die sich die Einheit Seck anschaffen will. Weitere Geschenke und Dankesworte gab es von den Secker Vereinen und der Kita „Pusteblume Seck“. Für die musikalische Unterhaltung war der Musikverein Seck und der Männerchor Seck verantwortlich. An diesem Tag wurden zudem Michael Haas und Jürgen Simon für ihren langjährigen Einsatz mit einer Urkunde und einer Ehrennadel ausgezeichnet.

i Am vergangenen Samstag wurde das neue Feuerwehrgerätehaus in Seck feierlich eingeweiht. Mariam Nasiripour

Die Bauarbeiten für das Gebäude begannen im März 2023. Richtfest wurde dann im Mai gefeiert. Das Gerätehaus wurde im Juli 2024 zur Nutzung übergeben. Das Gebäude hat eine Grundfläche von 285 Quadratmeter und zwei Stellplätze. Im Erdgeschoss befinden sich die Umkleideräume, WC, Duschen, Arbeitswerkstatt, Lager, Heizungs- und Technikraum sowie Putzmittelraum.

Im Obergeschoss ist der Schulungsraum mit angrenzender Küche, ein Vorraum und ein Jugendraum. Die Wärmeversorgung erfolgt über eine moderne Luft-Wärme-Heizungsanlage. Auf dem Dach wurde eine Photovoltaik-Anlage angebracht und für die Notstromversorgung ein mobiles Netzersatzaggregat angeschafft. Die Baukosten betrugen 1,4 Millionen Euro, die von der VG übernommen wurden. Für den Neubau gab es einen Landeszuschuss in Höhe von 164.300 Euro. Das alte Gerätehaus wird von der Ortsgemeinde als Bauhof genutzt.