Kurz, aber heftig brach am Samstagnachmittag ein Unwetter mit Starkregen und heftigen Sturmböen über dem Westerwald herein. Vor allem der Oberwesterwald war betroffen.

In den Verbandsgemeinden Westerburg, Rennerod und Wallmerod kam es nach Einsetzen der Unwetterlage am Nachmittag zu umgestürzten Bäumen und herabgefallenen Ästen. Das teilt die Polizeiinspektion Westerburg mit. Dadurch sei eine Stromleitung in der Ortsgemeinde Seck beschädigt worden. Weiterhin kam es zu diversen temporären Straßensperrungen und kurzzeitigen und örtlich begrenzten Stromausfällen. Die Ortsfeuerwehren und die Straßenmeistereien waren dauerhaft im Einsatz.

Im Dienstgebiet der Polizei Montabaur ging es offenbar ruhiger zu. Der Polizei wurde lediglich gemeldet, dass in Gackenbach ein Baum auf einen Pkw gefallen war. Es blieb beim Blechschaden, niemand wurde verletzt, so die Beamten auf Nachfrage unserer Zeitung. In Nomborn hielt laut der örtlichen Feuerwehr ein großer Kastanienbaum im Hohlweg den Böen nicht stand. Er fiel um. Die Polizeiwache in Höhr-Grenzhausen konnte von einem Bauzaun berichten, der in Höhr-Grenzhausen umgestürzt war. Und in Ransbach-Baumbach musste die Feuerwehr ausrücken, weil am Erlenhofsee ein Baum umgestürzt war. Auch in Hillscheid lag ein Baum auf der Straße. Die Wehren aus Hillscheid und Höhr-Grenzhausen rückten aus. Die Polizei in Hachenburg gab am Telefon Entwarnung. In ihrem Dienstgebiet sei es lediglich zu vier Verkehrsbeeinträchtigungen durch umgestürzte Bäume gekommen.