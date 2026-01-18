Jahresdienstversammlung Feuerwehren im Westerwald blicken positiv auf Kommendes Hans-Peter Metternich 18.01.2026, 18:00 Uhr

i Bei der Dienstversammlung der Einheits- und Teileinheitsführer der Feuerwehren des Westerwaldkreises erfuhr Bernd Dillbahner (Mitte) eine besondere Auszeichnung. Der THW-Landesbeauftragte Marcus Hantsche (rechts, links Thorsten Kloft vom THW Westerburg) zeichnete Dillbahner mit dem THW-Ehrenzeichen in Bronze aus. Hans-Peter Metternich

In den vergangenen beiden Jahren konnte ein Teil der vom Kreistag im Herbst 2020 beschlossenen Fortschreibung des Bedarfsplanes ´überörtlicher Brandschutz, überörtliche allgemeine Hilfe und Katastrophenschutz des Westerwaldkreises` umgesetzt werden.

Traditionell zum Jahresbeginn kommen die Einheits- und Teileinheitsführer der Feuerwehren des Westerwaldkreises bei einer Dienstversammlung zusammen, um auf die Aktivitäten und Geschehnisse im Westerwälder Feuerwehrwesen im vergangenen Jahr zurückzublicken und um die Weichen für 2026 zu stellen.







