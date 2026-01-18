In den vergangenen beiden Jahren konnte ein Teil der vom Kreistag im Herbst 2020 beschlossenen Fortschreibung des Bedarfsplanes ´überörtlicher Brandschutz, überörtliche allgemeine Hilfe und Katastrophenschutz des Westerwaldkreises` umgesetzt werden.
Traditionell zum Jahresbeginn kommen die Einheits- und Teileinheitsführer der Feuerwehren des Westerwaldkreises bei einer Dienstversammlung zusammen, um auf die Aktivitäten und Geschehnisse im Westerwälder Feuerwehrwesen im vergangenen Jahr zurückzublicken und um die Weichen für 2026 zu stellen.