Unfall bei Nister Feuerwehr verhindert Eintritt von Diesel ins Erdreich Nadja Hoffmann-Heidrich 16.09.2026, 15:00 Uhr

i Die Feuerwehren aus Nister und Hachenburg waren bei dem Unfall am Dienstag im Verkehrsknoten L288/B414 bei Nister mit 16 Personen im Einsatz (Symbolbild). Rolf Vennenbernd/dpa. picture alliance/dpa

Als die Feuerwehr am Dienstag zu einem Unfall im Verkehrsknoten L288/B414 bei Nister gerufen wurde, hieß es zunächst, dass eine Person eingeklemmt sei. Das erwies sich zum Glück vor Ort als nicht zutreffend. Arbeit wartete dennoch auf die Kameraden.

Mit 16 Personen waren die Feuerwehren aus Nister und Hachenburg am Dienstag bei einem Unfall zwischen zwei Sattelzügen im Verkehrsknoten L288/B414 bei Nister im Einsatz. Das hat Markus Brenner, Wehrleiter der Verbandsgemeinde Hachenburg, auf Anfrage mitgeteilt.







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