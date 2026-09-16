Als die Feuerwehr am Dienstag zu einem Unfall im Verkehrsknoten L288/B414 bei Nister gerufen wurde, hieß es zunächst, dass eine Person eingeklemmt sei. Das erwies sich zum Glück vor Ort als nicht zutreffend. Arbeit wartete dennoch auf die Kameraden.
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Mit 16 Personen waren die Feuerwehren aus Nister und Hachenburg am Dienstag bei einem Unfall zwischen zwei Sattelzügen im Verkehrsknoten L288/B414 bei Nister im Einsatz. Das hat Markus Brenner, Wehrleiter der Verbandsgemeinde Hachenburg, auf Anfrage mitgeteilt.