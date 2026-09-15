Glück im Unglück für einen Autofahrer am Dienstagmorgen: Zwar erlitt er bei der Kollision mit einem Wildtier und einem Baum Verletzungen. Die Feuerwehr verhinderte aber, dass er mit seinem Fahrzeug in einen Graben abrutschte.
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Nach einem Verkehrsunfall auf der K8 zwischen Bellingen und Rotenhain am Dienstagmorgen hat die Feuerwehr ein Abrutschen des verunfallten Autos in einen Graben verhindert. Der Fahrer wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wie die VG-Feuerwehr Westerburg weiter mitteilt.