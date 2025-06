Am Wochenende krönen die Brandschützer aus Niederelbert ihre Jubiläumsfeierlichkeiten als Gastgeber des Kreisfeuerwehrtages. Mit ihnen feiert die gesamte Gemeinde, in der sich die Wehr in vielfältiger Weise engagiert.

Seit 100 Jahren sind Wehrleute für die Gemeinde Niederelbert und darüber hinaus im Einsatz. Das feiern die Brandschützer zusammen mit dem ganzen Ort – auch als Gastgeber des Kreisfeuerwehrtages am Sonntag, 15. Juni, ab 10 Uhr. Giedo Giesen, der dem Festausschuss vorsitzt, steht schon die Hälfte dieser Zeit in den Reihen der Niederelberter Freiwilligen Feuerwehr und ist ihr damit ähnlich verbunden wie beispielsweise Florian Bach, der 1996 – Giesen war damals Wehrführer – Gründungsmitglied der Jugendfeuerwehr im Ort war und heute stellvertretender Kreisjugendfeuerwehrwart ist.

Diese beiden stehen stellvertretend für aktuell 39 aktive Wehrleute, die sich ehrenamtlich in den Dienst ihrer Mitbürger stellen. Und diese unterstützen ihre Wehr: Spenden und Sponsoring ermöglichten der FFW Niederelbert, ihre Ausstattung so aufzubessern, dass sie jetzt in einer Ausrückegemeinschaft mit Holler weit über die Ortsgrenzen hinaus zu Einsätzen hinzugezogen werden, wie die Führungsriege berichtet.

i Die Mannschaft der Niederelberter Feuerwehr heute, vor ihrem neuen Gerätehaus an der Horresser Straße. Matthias Roess

An den größten Einsatz der Wehr im April 1995 erinnern sie sich alle noch, auch die, die noch nicht in den Reihen der Aktiven standen, wie viele Niederelberter: Die Elberthalle ist in der Nacht auf den 8. April bis auf die Grundmauern abgebrannt. Durch die raschen und effektiven Löscharbeiten, bei denen insgesamt 200 Feuerwehrleute aus der Sitzgemeinde und den umliegenden Wehren im Einsatz waren, konnte ein Übergreifen des Feuers auf die benachbarte Grundschule vermieden werden. Ausgelöst durch einen Kurzschluss, wie Ermittlungen des Landeskriminalamts ergaben, kamen durch den nächtlichen Brand zumindest keine Menschen zu Schaden.

Vertreter aus Politik, die Feuerwehren der VG Montabaur, Firmenvertreter und Niederelberter Bürgerinnen und Bürger in der Elberthalle haben beim Kommers zum 100-jährigen Bestehen die lange, ereignisreiche Geschichte der Feuerwehr Revue passieren lassen, die die Wehr- und Fördervereinsspitze so schildern. „Als im März 1925 durch Bürgermeister Peter Neuroth eine Pflichtfeuerwehr einberufen wurde, war noch nicht abzusehen, was sich daraus entwickeln würde. Bereits im Juni desselben Jahres haben sich dann 18 Männer unter der Leitung von Brandmeister Jakob Berkessel zusammengefunden und die heute Freiwillige Feuerwehr mitbegründet. Bei der Gründungsversammlung haben sich dann sogar 125 Männer in die Mitgliederliste eingetragen.“

i Der Spielmannszug bei seinem 40-jährigen Bestehen 1967 Chronik Niederelbert

Schon damals habe sich die Motivation auch darin gezeigt, dass die Kameraden eigenverantwortlich und aus eigener Tasche Ausrüstung beschafften. Die alte Kapelle bauten sie zur Aufbewahrung der Feuerlöschgeräte um. „Aus dieser Gemeinschaft entstand 1927 der Spielmannszug, der über Jahrzehnte fest mit der Feuerwehr verbunden war. Und obwohl der Spielbetrieb ruht, sind beide durch den heutigen gemeinsamen Förderverein immer noch verbunden.“

In der Nachkriegszeit und bis in die 60er-Jahre bestand die Wehr aus rund 30 Aktiven, die damals noch mit einem Schlauchwagen ausrückten, den ein Traktor des Müllermeisters Josef Müller zog. 1967 gab es das erste Tragkraftspritzenfahrzeug (kurz: TSF) auf einem Ford Transit. Durch den Förderverein wurden und werden die Aktiven immer wieder mit neuer Ausrüstung ausgestattet, die auch über die Vorgaben hinausgingen, und somit die Einsatzfähigkeiten immer weiter ausgebaut. So wurde unter anderem im Jahr 2001 ein Mannschaftstransportfahrzeug beschafft, das auch für die 1996 gegründete Jugendfeuerwehr ein wichtiges Hilfs- und Einsatzmittel wurde.

i 1996 wurde die Jugendfeuerwehr gegründet. Chronik Niederelbert

Die Jugendfeuerwehr wurde schnell zur wichtigsten Nachwuchsquelle für die aktive Mannschaft, heute stammen vier Aktive aus deren erster Riege, darunter der Wehrführer Simon Brömel und sein Stellvertreter André-Dario Helsper. Entgegen dem allgemeinen Trend wächst die Feuerwehr Niederelbert noch immer weiter. Um auch weiter sicherzustellen, dass neue Kameradinnen und Kameraden heranwachsen, sind die Niederelberter 2012 noch einen Schritt weitergegangen und haben eine Bambini-Feuerwehr gegründet. Derzeit gibt es acht Bambini, die von Britta Schlößer, Sebastian Roth, Rebecca Otto und Ayleen Häuser angeleitet werden. Unter zwölf Mitgliedern der Jugendwehr sind acht Mädchen, und auch die „Frauenquote“ der Aktiven kann sich mit 6 von 39 sehen lassen, findet Helsper.

i Von Hochwasser soll Niederelbert künftig dank Rückhaltebecken verschont bleiben. Die örtliche Feuerwehr hat nicht nur den Bürgern in der eigenen Gemeinde Hilfe geleistet, sie war auch bei der Ahrflut im Einsatz. Olaf Höbelt

Rasch reichte der Platz im Gerätehaus im Untergeschoss des Rathauses inmitten des Ortes nicht mehr aus. Als der Brandschutzbedarfsplan der Verbandsgemeinde Montabaur überarbeitet wurde, freute sich Niederelbert, nicht nur ein neues und größeres Fahrzeug zu erhalten: Auch der Neubau eines Feuerwehrhauses wurde vorgesehen. 2024 bezogen die Kameraden und Kameradinnen das neue Feuerwehrhaus und nahmen das neue Mittlere Löschgruppenfahrzeug in Betrieb. Erfolgreicher Spenden- und Sponsorenwerbung ist es unter anderem zu verdanken, dass die Fahrzeuge vom Elwerter Gickel, dem Wahrzeichen des Orts, geziert werden. Die Gewinnung von Sponsoren war eine der Aufgaben, der sich Giedo Giesen angenommen hat. Für sein 50-jähriges Engagement, davon allein 20 Jahre als Vorsitzender, ist Giesen beim Kommers mit dem Silbernen Ehrenkreuz ausgezeichnet worden. Und sogar in der Kommersnacht hatten die Wehrleute zu tun: Sie wurden zu einem Heckenbrand und einem Küchenbrand alarmiert.

i Das neue Löschfahrzeug wurde beim Hersteller abgeholt und der Niederelberter Mannschaft dann präsentiert. Olaf Höbelt

2025 blicken die Wehrleute auf eine bewegte und erfolgreiche Zeit zurück. Zu den großen und spektakulären Einsätzen zählt der Brand einer Reithalle 2007 in Welschneudorf, aber auch mehrere Hochwassereinsätze, unter anderem im Ahrtal 2021. Mehr als die Hälfte der Aktiven, nämlich 20, sind auch Atemschutzgeräteträger. Neben dem Förderverein unter der Leitung von Sebastian Scherr sind die Alterskameraden eine wichtige Stütze der Feuerwehr. Roland Becker, Alterskamerad mit Sondergenehmigung für den aktiven Dienst, hebt hervor, dass viele Investitionen ohne den Förderverein nicht möglich gewesen wären. Und Scherr weist darauf hin, dass die gute Ausstattung zur Motivation beiträgt.

i Die Gründer: (vorn, von links) Peter Neuroth, Jakob Berkessel, Adam Lenz, (hinten, von links) Georg Gerlach, Adam Höber, Eduard Wick. Chronik Niederelbert

Dazu leistet auch das Engagement der Feuerwehr- und Fördervereinsangehörigen für die Ortsgemeinschaft ihren Beitrag. Ob sie beim Einsammeln der Weihnachtsbäume nach dem Fest Spenden für wohltätige Zwecke sammeln, den Kirmesbaum stellen oder den Fastnachtsumzug absichern, ob sie am Volkstrauertag die Totenehrung begleiten, die Prozession an Fronleichnam oder den Almabtrieb: Aus dem Veranstaltungskalender von Niederelbert ist die Feuerwehr nicht wegzudenken. Das neue Gerätehaus ist zwar nicht mehr mitten im Ort – aber die Feuerwehr ist im Herzen der Gemeinde verankert.

i Die Niederelberter Bambinifeuerwehr ist 2012 gegründet worden. Olaf Höbelt

Jubilare richten Kreisfeuerwehrtag aus

Für Samstag, 14. Juni, lädt die Niederelberter Feuerwehr zur Blaulichtparty ein, bei der „Klangfabrik“ ab 20 Uhr einheizen wird. Als Ausrichter des Westerwälder Feuerwehrtags des Kreisfeuerwehrverbands organisiert die Wehr für Sonntag, 15. Juni, eine Feuerwehrmeile, die sich vom Rathaus bis zur Grundschule erstreckt. Hier werden sich Fachabteilungen des Feuerwehrverbands präsentieren, etwa Brandschutzerziehung und Motorsägenausbildung, es werden Hersteller von feuerwehrtechnischen Geräten ihre Produkte ausstellen. Für Privatleute gibt es Beratung zum Hochwasserschutz. Für Familien mit Kindern wird es Attraktionen wie einen aufblasbaren Hindernisparcours oder ein kleines Geschicklichkeitsturnier geben. Andere Mitglieder der Blaulichtfamilie wie die Hundestaffel, die DLRG, das Rote Kreuz zeigen ihr Können. Morgens beginnt das Programm mit einem Frühstück für die Alterskameraden. Die Hollerer Straße ist an dem Tag einseitig zum Parken freigegeben und nur im Einbahnverkehr frei.