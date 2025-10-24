Feuerwehreinsatz am Bahnhof Montabaur: Aus einem ICE drang Qualm, das Zugpersonal räumte sofort. Die Frage nach der Ursache bleibt bis dato unbeantwortet. Der Zug fuhr ins Bahnwerk nach Köln zur genaueren Untersuchung.

Ein qualmender ICE hat am Freitag für einen ungeplanten Zwangsstopp für Dutzende Reisende am Bahnhof in Montabaur gesorgt und sogar die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Doch was war passiert?

Gegen 10.10 Uhr erreichte der ICE mit dem Ziel Stuttgart seinen planmäßigen Halt auf Gleis 1 in Montabaur.