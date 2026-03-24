Brand in Herschbach/Uww. Feuerwehr rettet zwei Menschen aus brennendem Haus Katrin Maue-Klaeser 24.03.2026, 15:50 Uhr

i Ein Wohnhaus in Herschbach/Uww. hat am Dienstagmittag gebrannt. Laut Augenzeugen mussten zwei Personen per Leiter aus dem ersten Stock gerettet werden. Ralf Steube

Die Flammen griffen dem Anschein nach von einem brennenden Auto unter dem Carport auf das Wohnhaus über. Zwei Menschen hat die Feuerwehr aus dem ersten Stock gerettet.

Ein Wohnhausbrand in Herschbach in der Dr. Hans-Brüll-Straße hat am Dienstagmittag gegen 12.40 Uhr nicht nur die örtliche Feuerwehr auf den Plan gerufen, sondern auch Verstärkung aus Dierdorf mit einer zweiten Drehleiter. Zwei Bewohner des Gebäudes mussten laut Augenzeugen per Leiter aus dem ersten Stock gerettet werden.







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