Drehleiter in Heilberscheid Feuerwehr rettet vierjährige Fine von hohem Baum Markus Müller 20.04.2026, 13:49 Uhr

i Glücklich nimmt Silke Salinas in Heilberscheid zwölf Meter über der Erde die gerade vom Baum gerettet vierjährige Fine in den Arm. Markus Müller

Und schon wieder heulte am Montagmorgen in Heilberscheid die Sirene: Dieses Mal wurde die Freiwillige Feuerwehr aber nicht zu einer weiteren Türnotöffnung alarmiert, sondern zur Rettung einer Katze von einem hohen Baum. Aber glückte das?

Wenn es um Spezialeinsätze geht, stoßen die kleinen örtlichen Feuerwehren oft an ihre Grenzen. Als am Montag in Heilberscheid die Sirene heulte, wurde deshalb neben der kleinen Freiwilligen Feuerwehr auch direkt die Stützpunktwehr Montabaur mit alarmiert.







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