Die Freiwillige Feuerwehr Holler feiert am 20. und 21. September mit einem Festwochenende ihr 100-jähriges Bestehen. Grund genug für einen Blick in die Chronik, der zeigt, wie wichtig die Wehr seit Jahrzehnten für das Gemeindeleben ist.

Stolze 100 Jahre ist die Freiwillige Feuerwehr Holler alt. Der runde Geburtstag wird am 20. und 21. September mit einem Festwochenende an und in der Kulturhalle gefeiert. Die Hollerer Wehr setzt sich seit Generationen für den Schutz der Bevölkerung ein. Aktuell zählt sie 23 Mitglieder, davon 20 im aktiven Einsatz und drei in der Altersabteilung. Wehrführer ist Tobias Rörig, sein Stellvertreter ist Tobias Ferdinand.

Das Einsatzgebiet der Feuerwehrleute aus Holler ist groß: Seit 1984 umfasst es neben dem eigenen Dorf auch die übrigen Gemeinden der Gelbachhöhen – also Daubach, Stahlhofen und Untershausen. Zudem gibt es seit einigen Jahren eine Ausrückgemeinschaft mit der Freiwilligen Feuerwehr Niederelbert, die bei größeren Einsätzen in den Elbertgemeinden zum Tragen kommt. Die Feuerwehrleute aus Holler kommen so auf rund 30 Einsätze pro Jahr, darunter auch das Absichern von Veranstaltungen, beispielsweise beim jährlichen Karnevalszug.

i Dieses Gruppenfoto ist eine der ältesten Aufnahmen der Hollerer Feuerwehr. Feuerwehr Holler

Schon seit den frühen 1970er-Jahren unterstützt ein Förderverein die Wehr. Vorsitzender ist derzeit Alexander Wenter. „100 Jahre Freiwillige Feuerwehr Holler – das bedeutet für uns nicht nur Tradition, sondern vor allem Kameradschaft, Zusammenhalt und Verantwortung“, sagt er. „Dass Menschen heute bereit sind, ihre Zeit und Kraft ehrenamtlich für die Sicherheit der Allgemeinheit einzusetzen, ist keine Selbstverständlichkeit mehr. Umso mehr erfüllt es mich mit Stolz, Teil dieser Gemeinschaft zu sein, die seit einem Jahrhundert verlässlich für die Bürgerinnen und Bürger von Holler, Untershausen, Daubach und Stahlhofen da ist.“

Das Jubiläum ist auch ein Anlass, einen Blick in die Geschichtsbücher zu werfen und einige Ereignisse hervorzuheben, die den Dienst bei der Hollerer Feuerwehr prägten. Die Gründung 1925 war demnach nur möglich, weil sich Bürger mit Spenden und Darlehen an der Anschaffung von Ausrüstung beteiligten. Das Engagement im Dorf war von Anfang an groß: So trat damals unter anderem der gesamte Musikverein der Feuerwehr bei und bildete fortan die Feuerwehrkapelle.

i Im Jahr 1967 konnte die Einweihung des ersten motorisierten Feuerwehrfahrzeug gefeiert werden. Feuerwehr Holler

Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten wurde die Feuerwehr 1934 in die Feuerlöschpolizei eingegliedert. Mit Beginn des Zweiten Weltkriegs wurden viele Kameraden eingezogen, weshalb Frauen den Brandschutz in Holler sicherstellen mussten. Im Jahr 1943 erhielt die Gemeinde Holler eine erste Tragkraftspritze, die allerdings bis 1950 leihweise nach Gackenbach abgegeben werden musste. Nach dem Krieg wurde die Feuerwehr Schritt für Schritt wieder aufgebaut.

In der Nachkriegszeit wurde die Ausbildung modernisiert und die technische Ausstattung stetig verbessert. Im Jahr 1967 erhielt die Wehr ihr erstes motorisiertes Fahrzeug, mit dem man die Einsatzorte nun deutlich schneller erreichen konnte. Anfangs war das Fahrzeug noch in einer Garage an der Hauptstraße untergebracht. In den 1970er-Jahren wurde dann aber das neue Gerätehaus in der Gelbachstraße gebaut. Dort ist noch heute der Sitz der Wehr. Von 1981 bis 2008 war zudem das Einsatzleitfahrzeug 1 (ELW 1) des Westerwaldkreises, mit dem Funkrufnamen „Florian Holler 11“, in der Gemeinde stationiert. 1984 erhielt die Wehr ein neues Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF).

i Bis Mitte der 1970er-Jahre befand sich die Garage der Feuerwehr an der Hauptstraße im Ortszentrum. Feuerwehr Holler

Ein prägendes Kapitel der jüngeren Geschichte war die Sanierung des Feuerwehrhauses in den Jahren 2004 und 2005, die mit sehr viel Eigenleistung erfolgte. Bei dem Umbau und der Erweiterung des Gerätehauses packten die Kameraden in mehr als 3700 Arbeitsstunden selbst mit an. Es wurde ein Satteldach aufgesetzt, Fenster ausgetauscht, eine moderne Heizung samt Gasanschluss installiert und die Außenanlagen wiederhergestellt. Die Finanzierung erfolgte durch die Verbandsgemeinde Montabaur und die vier Ortsgemeinden. Weitere Ausgaben, etwa für Türen und Fußböden, übernahm der Förderverein.

Anlässlich des 85-jährigen Bestehens der Feuerwehr im Jahr 2010 konnten zwei neue Fahrzeuge in Dienst gestellt werden. Die Verbandsgemeinde Montabaur beschaffte ein Kleinlöschfahrzeug (KLF) und brachte damit die Wehr auf den neuesten technischen Stand. Zeitgleich finanzierte der Förderverein mithilfe von Spenden ein neues Mannschaftstransportfahrzeug (MTF).

i Das Feuerwehrhaus wurde zuletzt in den Jahren 2004 und 2005 umgebaut und erweitert. Die Kameraden leisteten hierfür selbst mehr als 3700 Arbeitsstunden. Feuerwehr Holler

Auch einige besondere Einsätze sind in Erinnerung geblieben. So kämpften die Wehrleute beispielsweise 1964 zwei Tage lang gegen ein Feuer auf der örtlichen Mülldeponie. Der dichte Rauch legte sich wie ein Schleier über den Ort. Viele Bürger packten mit an, um das Feuer einzudämmen. Erst nach unzähligen Löschangriffen und mit Unterstützung umliegender Wehren konnte es schließlich unter Kontrolle gebracht werden.

In früheren Jahren brannten immer wieder landwirtschaftliche Anwesen, oft ausgelöst durch Blitzschlag oder technische Defekte. Die Brände bedrohten nicht nur die Ernten und das Vieh, sondern auch die angrenzenden Wohnhäuser. Durch den entschlossenen Einsatz und das schnelle Zusammenspiel aller Kameraden konnte in diesen Fällen ein Übergreifen der Flammen auf die Wohnhäuser verhindert werden.

i Der Brand einer Scheune am Ortsausgang in Richtung Niederelbert zählte zu den größeren Einsätzen der Wehr. Feuerwehr Holler

Auch der Absturz eines Geschäftsflugzeugs aus der Schweiz in der Gemarkung Untershausen hinterließ Spuren. Bei dem Unglück im Jahr 1996 kamen alle vier Insassen ums Leben. Die Hollerer Wehr war stundenlang im Einsatz und unterstützte die Polizei bei der Bergung. Für viele Feuerwehrleute waren die schlimmen Bilder eine extreme psychische Belastung. Der Einsatz verdeutlichte aber auch den hohen Stellenwert von Ausbildung und Kameradschaft.

Im Jahr 2002 mussten in einer einzigen Nacht gleich mehrere Brände in Holler und Umgebung bekämpft werden. Ein landwirtschaftlicher Betrieb brannte lichterloh, weitere Brände folgten in Welschneudorf und Oberelbert. Die Kameraden waren bis an ihre Grenzen gefordert. Auch dieser Einsatz ist noch heute ein Sinnbild für den unbeugsamen Willen und die Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr Holler.

Zwei Tage lang wird gefeiert

Die Freiwillige Feuerwehr Holler feiert ihr großes Jubiläum am 20. und 21. September in und an der Kulturhalle. Das Programm beginnt am Samstag um 13 Uhr mit einer Blaulichtmeile, bei der Fahrzeuge und Geräte ausgestellt werden. Daran sind weitere Wehren aus der Nachbarschaft und auch andere Rettungsdienste wie zum Beispiel DRK und DLRG beteiligt. Es sind Vorführungen und Kinderunterhaltung geplant. In der Halle kann man sich zeitgleich über die Geschichte der Hollerer Feuerwehr informieren. Dort beginnt um 15 Uhr auch der Kommers mit Ehrengästen und befreundeten Wehren. Ab 18 Uhr wird Musik von Westwoodblech erklingen. Ab 20 Uhr spielt die Band Sixpash zur „Fire Night“. Der Eintritt ist frei. Am Sonntag wird ab 11.30 Uhr ein Frühschoppen angeboten. Dazu spielen die Musikvereine aus Holler und Daubach. Weitere Brandschutzvorführungen sowie ein Unterhaltungsprogramm für Kinder und Jugendliche runden das Programm des Festwochenendes ab. tfe